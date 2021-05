Huawei P50 Pro : des images officielles du smartphone ont été dévoilées

Le leaker @RODEN950 a dévoilé sur son compte Twitter les premières images officielles du Huawei P50 Pro, qui sera présenté au mois de juin aux côtés de Huawei P50 et P50 Pro Plus.

D’après les images du P50 Pro, on remarque que le smartphone dispose de deux haut-parleurs sur la bordure inférieure et supérieure. Il offrira donc un vrai son stéréo, comme les smartphones de Xiaomi.

Huawei P50 Pro – Crédit : RODENT950 / Twitter

Comme chaque année, on s’attend que le Huawei P50 Pro devienne un véritable champion de la photo. Si Huawei a à nouveau amélioré ses capteurs, on imagine qu’il pourra prendre la première place du classement DXOMARK, devant le nouveau Xiaomi Mi 11 Ultra et son grand capteur Samsung GN2.

Sur les images officielles, on peut voir que le P50 Pro est équipé de quatre capteurs au dos, placés dans deux cercles. Cela correspond au design qu’avait dévoilé OnLeaks au mois de mars. D’après RODENT950, un de ces capteurs serait un périscope variable, qui pourrait aller de 3X à 5X ou 10X. Sur la face avant, on sait que le smartphone utilisera un écran de 6,6 pouces borderless incurvé sur les côtés et un petit poinçon au milieu.

Les autres téléphones de la gamme ont également été dévoilés

En plus du P50 Pro, RODENT950 a également dévoilé à quoi allaient ressembler les P50 et P50 Pro+, mais il ne s’agit pas ici de rendus officiels. On remarque qu’ils adoptent tous deux un design similaire à la version Pr, bien que le P50 utilise un écran plat et seulement trois capteurs photo à l’arrière. Cela correspond également aux rendus qu’avait dévoilés OnLeaks au début de l’année.

Le P50 Pro+ sera le smartphone le plus impressionnant des trois, puisqu’il dispose de pas moins de 5 capteurs différents au dos. On imagine qu’il embarquera des capteurs similaires au Huawei Mate 40 RS Porsche Edition de l’année dernière, qui coutait environ 2000 euros. Il faudra encore attendre plusieurs semaines avant de découvrir officiellement les trois smartphones.

D’après RODENT950, les sanctions américaines auraient forcé Huawei à voir la production de ses smartphones à la baisse, il devrait donc être pratiquement impossible pour les fans français de se procurer un Huawei P50 Pro+, tandis que les autres versions ne seront produites qu’à quelques millions d’exemplaires. On ne sait même pas si les smartphones sont prévus en France cette année.

Source : RODENT950