Huawei P50 Pro : des rendus dévoilent le design intrigant du futur roi de la photo

Le Huawei P50 Pro n’a désormais plus beaucoup de secrets, puisque son design vient d’être dévoilé au travers de rendus, grâce au célèbre leaker français Steve « OnLeaks » Hemmerstoffer.

Onleaks n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il a pour habitude de dévoiler le design de smartphones de différents fabricants plusieurs mois avant leur présentation officielle.

Huawei P50 Pro – Crédit : OnLeaks

L’année dernière, le leaker OnLeaks avait déjà dévoilé l’avant du P50 Pro, mais il lui manquait quelques informations pour créer des rendus complets du smartphone haut de gamme de Huawei. C’est désormais chose faite, puisque nous pouvons désormais avoir un aperçu de ce à quoi va ressembler le téléphone. À l’avant, le smartphone ressemble beaucoup au nouveau Galaxy S21 Ultra de Samsung. OnLeaks annonce que la diagonale de l’écran incurvé est de 6,6 pouces et que le smartphone mesure 159 x 73 x 8.6 mm.

Comme chaque année, Huawei essaye de bouleverser les codes en introduisant des designs qui se démarquent de ses concurrents. Le fabricant chinois avait déjà lancé plusieurs tendances, notamment celle du module photo carré avec le Huawei Mate 20 Pro. Il avait également introduit le module photo circulaire avec son Mate 30 Pro qu’il a ensuite repris pour le récent Mate 40 Pro, un des meilleurs photophones du marché.

Le P50 Pro promet d’innover côté photo

Les P20 Pro, P30 Pro et P40 Pro ont tous été des champions de la photo, et le P50 Pro ne devrait pas faire exception. Au dos du smartphone, on retrouve un module photo assez atypique, puisque celui-ci a une forme de pilule avec deux énormes cercles à l’intérieur. Selon OnLeaks, il ne s’agirait pas de deux capteurs différents.

En effet, Huawei compterait inclure plusieurs objectifs différents dans chacun des cercles, mais il ne connait pas encore leur emplacement exact. De plus, OnLeaks précise également que le smartphone sera équipé avec un capteur d’empreintes digitales sous l’écran ainsi que de deux haut-parleurs pour un son stéréo.

D’après un autre leaker, @RODENT950, qui est bien informé des plans de Huawei, le P50 Pro pourrait être dévoilé aux côtés du P50 le 17 avril prochain. La présentation du P50 Pro+ aurait été reportée à une date ultérieure. Il faudra donc attendre encore quelques semaines avant que Huawei ne dévoile officiellement ses smartphones haut de gamme.

Source : OnLeaks