Huawei P50 Pro : un premier aperçu de l’écran du smartphone a été dévoilé

Comme à son habitude, Huawei devrait équiper son smartphone haut de gamme des meilleurs capteurs photo à sa disposition pour en faire le nouveau roi de la photo de l’année 2021.

Huawei P50 Pro – Crédit : OnLeaks

Le Huawei P50 Pro succédera directement au P40 Pro, qui avait été dévoilé officiellement le 26 mars dernier. OnLeaks n’a pas partagé beaucoup de détails concernant le smartphone, mais on peut déjà découvrir la face avant du téléphone. Celui-ci dispose d’un écran très incurvé sur les côtés, mais il ne semble plus incurvé en haut et en bas comme son prédécesseur.

De plus, on peut apercevoir un petit poinçon centré en haut de l’écran, alors que le P40 Pro avait deux caméras frontales dans un poinçon plus imposant en haut à gauche de son écran. OnLeaks note que l’écran 6,6 pouces du P50 Pro est presque sans bords. Le téléphone devrait lui mesurer approximativement 159 mm de hauteur et 73 mm de largeur.

Le Huawei P50 Pro reprendra les codes du Mate 40 Pro

Chaque année, Huawei utilise le processeur qui équipe son dernier Mate Pro pour son nouveau smartphone de la gamme P. Ainsi, on devrait retrouver le Kirin 9000 du Huawei Mate Pro, un des meilleurs photophones actuels. Nous avions déjà pu voir ce processeur en action sur Geekbench. Il semble que le Kirin 9000 ne soit pas aussi performant que le nouveau Snapdragon 888 de Qualcomm qu’on peut déjà trouver sur le Xiaomi Mi 11, ou que l’Exynos 2100 des Galaxy S21 de Samsung.

Cependant, c’est sur la partie photo que le Huawei P50 Pro devrait se démarquer de la concurrence en proposant des performances excellentes. On sait également que le téléphone n’utilisera plus le système de haut-parleurs magnétiques du P40 Pro. En effet, le téléphone sera équipé d’un haut-parleur standard.

Pour l’instant, OnLeaks n’a pas dévoilé l’arrière du téléphone, car il n’a pas obtenu assez d’informations. Cependant, nous devrions pouvoir découvrir de nouveaux rendus plus complets du téléphone dans les semaines à venir.

Source : OnLeaks