Huawei sort un smartphone avec les services Google malgré les sanctions américaines

Accusé d’espionnage, Huawei doit se priver de ses partenaires américains depuis près d’un an, notamment Google. La firme peut continuer d’utiliser le système d’exploitation Android, mais pas les services Google associés. Malgré la volonté affichée par Google de poursuivre sa collaboration avec Huawei, l’espoir d’une levée des sanctions semble désormais exclu. Le géant chinois paraît ne plus y croire, et soutient même que ses smartphones se passeraient des services Google s’il y était autorisé.

En réalité, Huawei n’a pas tourné la page et compte bien mettre tout en œuvre pour bénéficier de l’écosystème Google le plus longtemps possible. Huawei profite des termes qui régissent son interdiction de travailler avec Google. Les sanctions précisent que la firme est autorisée à proposer les services Google sur tous les modèles lancés avant sa mise en application. Une aubaine pour Huawei qui n’hésite pas à sortir une nouvelle version du P30.

P30 Pro New Edition : un nouveau smartphone Huawei avec les services Google

Selon Huawei, conserver le nom du smartphone permet d’échapper aux sanctions américaines. Cette nouvelle édition propose en tout cas Android 10 avec tous les services Google. Techniquement, le smartphone est identique à l’édition 2019, un écran OLED FHD+, un SoC Kirin 980, et le même bloc optique à quatre capteurs. Il ne sera proposé qu’en version 8 Go de Ram et 256 Go d’espace de stockage dans les coloris d’origine, le noir et l’Aurora ainsi qu’en Silver Frost comme le P40 Pro. Le P30 Pro New Edition sera disponible à partir du 3 juin au Royaume-Uni à 759 € seul ou avec une Huawei Watch GT 2 à 848 €, soit près de 150 € d’économie.

