Huawei Watch 3 passe sous la barre des 300 €

Sur le marché depuis seulement quelques mois, la montre connectée Huawei Watch 3 bénéficie déjà d’une belle réduction chez Amazon. En effet, actuellement la montre est à 299,99 € au lieu de 369,99 € soit une très belle économie non négligeable de 70 €.

Cette montre aux belles finitions dispose d’un écran AMOLED de 1,43 pouce 466 x 466 pixels. Au look classique et élégant, vous pourrez contrôler directement votre montre grâce aux commandes tactiles. A vous de personnaliser votre cadran en sélectionnant votre thème préféré parmi 1000 propositions.

La montre connectée sera bien évidemment votre alliée lors de vos séances sportives. En effet, avec plus de 100 modes d’entrainement et 19 pour les professionnels vous pourrez choisir personnaliser vos programmes et suivre votre évolution grâce aux différents capteurs. Ensemble, via votre smartphone vous pourrez obtenir les analyses plus poussées et ainsi adapter votre prochaine séance.

