Humble Bundle : 1 200 $ de jeux, comics et livres pour seulement 30 $ afin de soutenir la justice raciale

C’est au tour d’Humble de proposer un bundle conséquent de jeux vidéo, mais aussi de livres et de comics afin de soutenir la justice raciale. Pour seulement 30 $, vous avez accès à 1 200 $ de contenu vidéoludique et littéraire.

La plateforme itch.io a été la première à lancer un bundle de centaines de jeux indépendants en réponse à ce qui passe dans le monde depuis la mort de George Floyd. L’objectif du bundle d’itch.io baptisé « Black Lives Matter » est de récolter au minimum 100 000 $ pour soutenir diverses organisations luttant pour la justice raciale et l’égalité. Pour un montant minimum de 5 $ seulement, vous avez accès à plus de 1 700 jeux vidéo indépendants. L’objectif a d’ailleurs déjà été dépassé et il ne reste plus que quelques heures pour profiter de l’offre. Humble vient d’emboîter le pas à itch.io en proposant le « Fight for racial justice » bundle.

100 % des bénéfices sont reversés à des associations et organisations américaines

« À la suite du meurtre de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery et, tragiquement, de nombreux autres membres de la communauté noire, nous nous sommes associés à des développeurs, des éditeurs et des créateurs pour aider les organisations qui luttent pour l’équité raciale », a déclaré Humble dans un billet de blog.

En achetant ce bundle à 30 $, vous ajoutez des gemmes du jeu vidéo à votre bibliothèque. De plus, vous soutenez aussi la lutte contre l’inégalité raciale aux États-Unis. Les trois associations et organisations listées sont « NAACP Legal Defense Fund », « Race Forward » et « The Bail Project ».

Tous les jeux du bundle peuvent être activés sur Steam et ainsi ajoutés à la bibliothèque de la plateforme. Parmi les plus populaires, on retrouve NBA 2K20, BioShock Remastered, Endless Space Collection, Age of Wonders III, This War of Mine, Surviving Mars, Football Manager 2020 et Kerbal Space Program. Comme vous pouvez le voir, les genres sont très variés. Vous y trouverez donc forcément des jeux qui vous plaisent (si vous ne les avez pas déjà, bien entendu).

Enfin, il y a également plusieurs livres et comics dont certains évoquent la population noire et son histoire. Allez savoir pourquoi un livre sur le langage de programmation Rust fait lui aussi partie du bundle. L’offre d’Humble se termine dans moins d’une semaine.

