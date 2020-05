Hummer H1 EV : à quoi pourrait ressembler le Humvee électrique ?

View this post on Instagram

Buckle up. × × × #hummer #hummerh1 #hummerh2 #offroad #hummerclub #h1 #hummerlife #hummerfreak #хаммер #humvee #4×4 #hummernation #gm #truck #military #hmmt #humvee #hummer_addict #car #exteriordesign #exterior #rendering #cardesigner #cardesign #designers #cars #cardesigndaily #samisadikhov #samirs #widebody