Hyperboom, l’énorme enceinte d’Ultimate Ears est disponible

Ultimate Ears a élargi sa gamme d’enceintes portables avec l’Hyperboom, l’enceinte la plus grande, la plus puissante et avec le plus de basses que la marque a commercialisé.

L’enceinte, qui propose une autonomie conséquente de 24 heures, est déjà disponible chez les revendeurs à un prix de 399 euros.

Hyperboom – Crédit : Ultimate Ears

Selon Ultimate Ears, l’Hyperboom est capable de délivrer une puissance de basses six fois plus forte que la Megaboom 3 que nous avions pu tester. Elle pourrait également diffuser de la musique à un volume trois fois plus élevé.

Sa taille n’a rien à voir non plus avec la petite Wonderboom 2 que nous avions également pu tester. En effet, l’Hyperboom est très imposante, et ne passe pas inaperçue. L’Hyperboom est la plus grande enceinte de Ultimate Ears à ce jour, et elle fonctionne aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. En effet, celle-ci est certifiée IPX4 pour résister aux éclaboussures.

L’enceinte dispose d’une grande connectivité

L’Hyperboom mise sur le Bluetooth comme connexion principale avec deux entrées possibles. L’enceinte possède également des entrées auxiliaires et optiques. Il est même possible de jongler entre les 4 appareils connectés à l’aide d’une simple pression sur un bouton dédié.

L’Hyperboom est prise en charge par l’application Boom (Android/iOS), et vous pouvez y configurer vos listes de lecture favorites, mettre à jour le logiciel, régler le volume et plus encore. Avec la fonction PartyUp, vous pouvez même connecter l’Hyperboom à un autre haut-parleur Boom, Megaboom ou Hyperboom pour un son encore plus puissant.

L’Hyperboom mise sur la portabilité avec une grosse batterie rechargeable qui dure jusqu’à 24 heures sur une seule charge. Celle-ci permet même de recharger un smartphone sur son port USB, comme pourrait le faire une batterie externe.

L’Hyperboom de Ultimate Ears est déjà disponible en France depuis le 1er octobre auprès des revendeurs spécialisés comme la Fnac ou Darty au prix de 399 euros.

Source : Ultimate Ears