Hyperion XP-1 : la supercar électrique fonctionnant à l’hydrogène

La vidéo ne nous donne guère plus qu’un aperçu de la silhouette d’une supercar qui a l’air de venir du futur. Hyperion Motors travaille sur cette voiture depuis neuf ans maintenant, et peu d’informations ont été divulguées au public.

Crédit : Hyperion

L’entreprise affirme que la XP-1 sera dotée d’un « groupe motopropulseur hydrogène-électrique à hautes performances et sans émissions« . Angelo Kafantaris, PDG et membre fondateur d’Hyperion, a déclaré : « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de lancer Hyperion dans le monde afin de sensibiliser les gens aux avantages des systèmes de production d’énergie à base d’hydrogène. En tant qu’élément le plus abondant de l’univers, le potentiel est pratiquement illimité. Notre objectif est de raconter l’histoire de l’hydrogène avec des véhicules et des infrastructures inspirantes ».

La voiture devait être révélée physiquement au Salon de l’auto de New York 2020 en avril, mais en raison de la pandémie de coronavirus, les plans ont été modifiés pour une révélation en ligne en août. Le slogan d’Hyperion est « la technologie spatiale pour la route« .

Selon Hyperion, la XP-1 sera capable de dépasser les supercars modernes sans avoir à se soucier de l’autonomie, du temps de recharge, de l’endurance et de la recyclabilité. Autant de bonnes choses quand on pense aux véhicules d’aujourd’hui.

Qui est Hyperion ?

Hyperion est une entreprise technologique qui compte trois divisions, Hyperion Energy, Hyperion Aerospace et Hyperion Motors. L’entreprise dans son ensemble travaille sur les technologies de production et de distribution d’énergie à base d’hydrogène depuis sa fondation en 2011.

Hyperion est basée à Orange, en Californie, et « cherche à révolutionner complètement l’industrie du transport en offrant un carburant à base d’hydrogène pratique, de haute qualité et à faible coût dans toute l’Amérique ». C’est un plan audacieux et ambitieux, auquel Hyperion n’est pas le seul à s’attaquer.

Source : Hyperion