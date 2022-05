Hyundai va sortir un véhicule qui marche (littéralement)

Hyundai va lancer les grandes manœuvres autour de ses véhicules à mobilité ultime. Ces derniers permettront de transporter des charges utiles sur des terrains difficiles d’accès et de secourir des personnes sinistrées.

Concept d’un robot marcheur tout terrain – Crédit : Hyundai

Hyundai fourmille de concepts robotiques. Et le constructeur va passer la vitesse supérieure en mettant sur pied ses véhicules à mobilité ultime. Pour ce faire, il va s’implanter à Bozeman (Montana) au sein du campus de la Montana State University. Celui-ci abritera le Studio New Horizons (NHS), son unité dédiée au développement des véhicules tout-terrain associant « robotique et technologie de locomotion à roues ».

À terme, 50 personnes seront employées dans ce nouveau centre dont les travaux commenceront en juin prochain. La marque va investir 20 millions de dollars dans la construction de cette nouvelle unité. Dans un premier temps, l’équipe du NHS Bozeman se concentrera sur « l’affinement du développement, des tests et du déploiement » de deux véhicules à mobilité ultime (UMV).

Hyundai : des véhicules missionnés pour sauver des vies

Le premier est un robot d’excursion dénué d’équipage dont l’objectif ultime est de transporter des charges utiles sur des terrains difficiles d’accès. De quoi permettre par exemple de livrer du matériel d’urgence ou des médicaments dans des zones sinistrées. Il serait similaire au concept de robot dévoilé en 2021 par le constructeur. Celui-ci était doté d’un « système sophistiqué de locomotion des jambes et des roues » lui permettant de « marcher » sur les obstacles tout en gardant sa charge utile « plus horizontale qu’un véhicule terrestre typique ».

L’équipe planchera également sur un second véhicule plus grand pouvant accueillir deux personnes. Celui-ci comportera « des jambes robotisées capables d’affronter des situations de conduite difficiles ». Il pourra potentiellement sauver des vies en intervenant rapidement en cas de catastrophe naturelle. Une innovation d’utilité publique qui fait écho au robot humanoïde propulsé par jetpack dont la mission sera de secourir des victimes sinistrées.

Voici un aperçu des concepts derrière ces deux véhicules futuristes :

Source : Carscoops