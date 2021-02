i-Companion de Moulinex est au prix imbattable de 720 € chez Amazon

Si vous cherchez à investir dans un robot de cuisine intelligent, le i-Companion de Moulinex HF900110 bénéficie actuellement d’une belle remise chez Amazon puisque son tarif est de 720,83 € au lieu de 899,99 €.

Robot de cuisine i-Companion HF900110 à petit prix chez Amazon

Les restaurants vous manquent et du coup vous vous décidez à faire de bons petits plats chez vous ? Toutefois vos qualités culinaires ne sont pas au top ? Pas de panique avec l’aide des robots de cuisine vous allez pouvoir vous régaler sans y passer trop de temps. Avec le i-Companion le principe est simple et efficace après choisi votre recette parmi une large sélection vous ajoutez les ingrédients nécessaires dans le bol et le robot s’occupe du reste : découpage, mijotage, cuisson… il fait tout et en plus s’agissant de la version connectée vous pouvez mettre en route votre i-Companion à distance, grâce à son application, tout est sous contrôle !

Ce modèle est idéal pour les grandes familles puisque son bol et les recettes sont adaptées pour les familles jusqu’à 8 personnes. Pour plus de praticité, les éléments sont tous lavables au lave-vaisselle.

Vous connaissez bien évidemment ce modèle et ses qualités mais son prix représente un investissement important pour votre foyer, aujourd’hui Amazon vous propose une offre à ne pas rater. Pour les soldes, son prix baisse et passe donc à 720,83 € au lieu de 899,99 € soit une belle remise de 20%, difficile de trouver mieux ailleurs actuellement sur ce type de produit.

Cependant si vous avez encore des doutes sur ce modèle et que vous hésitez entre les différents robots, consultez notre comparatif des meilleurs modèles de robots de cuisine 2021.