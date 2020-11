Idée cadeau Noël 2020 : la montre connectée ScanWatch de Withings à moins de 300€ !

Quelques jours avant le Black Friday, nous avons déjà un bon plan à vous proposer pour préparer vos cadeaux de Noël en avance cette année : la montre connectée hybride ScanWatch de la marque Withings. Capable d’effectuer un ECG et de détecter une forme d’arythmie ou les risques d’apnée du sommeil, elle est disponible à partir de 279,95€ sur le site de Withings.

Alors que les fêtes de fin d’année se préparent sous le signe de l’incertitude, il est vivement conseillé de parer la fermeture des magasins et les lenteurs des livraisons en commandant dès maintenant vos cadeaux de Noël. Et pour vous aider à préparer ces derniers, nous avons déniché pour vous une première idée de cadeau : la montre connectée hybride ScanWatch fabriquée par Withings.

Surveillez votre santé et celle de vos proches avec la ScanWatch de Withings, certifiée médicalement !

Disponible à partir de 279,95€ sur le site de Withings, la ScanWatch, comme toutes les autres montres connectées dans cette gamme de prix, permet de recevoir vos notifications sur votre poignet, de suivre vos activités sportives et d’être réveillé en douceur via un Réveil intelligent. Elle se démarque cependant de la concurrence avec son suivi santé, probablement le plus complet proposé aujourd’hui par une montre connectée.

La ScanWatch de Withings permet en effet :

D’enregistrer un électrocardiogramme (ECG) certifié médicalement et ainsi de détecter une possible fibrillation auriculaire (la forme d’arythmie la plus répandue, et pourtant la moins diagnostiquée).

(ECG) certifié médicalement et ainsi de détecter une possible fibrillation auriculaire (la forme d’arythmie la plus répandue, et pourtant la moins diagnostiquée). De surveiller le taux d’oxygène dans le sang grâce à son capteur SpO2 médical.

grâce à son capteur SpO2 médical. De détecter des anomalies cardiaques en surveillant votre fréquence toute la journée.

en surveillant votre fréquence toute la journée. D’alerter sur les risques d’une éventuelle apnée du sommeil grâce à un scan respiratoire et un suivi du sommeil avancé.

Avec la ScanWatch de Withings, vous vous assurez ainsi d’offrir un cadeau original et réellement utile pour vos proches ! Disponible à partir de 279,95€, elle fera probablement l’objet d’une promotion durant le Black Friday. N’hésitez donc pas à suivre le produit sur le site de Withings.

Withings : des objets connectés aux prix variés pour un Noël sous le signe de la santé

Depuis le site de Withings, vous pouvez également trouver de nombreuses autres idées de cadeaux pour ce Noël 2020. Depuis 2008, la marque propose en effet une multitude d’outils de santé intégrés dans des objets connectés utiles au quotidien. Vous pouvez par exemple craquer pour :

De 99€ à 150€, les produits Withings sont tous centrés sur la santé tout en apportant un vrai usage au quotidien. Une semaine avant le Black Friday, ils apparaissent d’ores et déjà comme des cadeaux idéaux pour vos proches à Noël !

