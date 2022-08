Il n’est pas trop tard pour précommander un Samsung Galaxy Z Fold4 ou Z Flip4￼￼

Présentés au public le 10 août dernier, les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont encore disponibles en précommande jusqu’au 25 août. N’attendez plus pour acheter votre nouveau smartphone à écran pliable afin de bénéficier d’avantages qui vont bientôt disparaître.

Précommandez le Z Fold4 Précommandez le Z Flip4



Samsung Galaxy Z Fold4 : le smartphone pliant ultra premium

Le Galaxy Z Fold4 est le fleuron technologique de Samsung. Déplié, il permet à l’utilisateur d’utiliser un très grand écran de 7,6 pouces, presque aussi imposant que celui d’une tablette. Il offre une sensation d’immersion comme on ne la ressent pas sur d’autres écrans de smartphone. Il se montre particulièrement adapté à la pratique du multitâche et à la gestion de plusieurs applications en simultané. Mais pour plus de praticité, le smartphone peut également être plié afin d’être utilisé comme un mobile classique, grâce à la présence d’un second écran externe de 6,2 pouces.

Les deux dalles Dynamic AMOLED 2X prennent en charge le standard HDR10+ et tirent avantage d’une fréquence de rafraîchissement adaptative qui peut atteindre 120 Hz. Ce taux est calibré en fonction du contenu affiché à l’écran et varie en temps réel. Cela permet de toujours avoir le nombre d’images par seconde nécessaire à la meilleure fluidité de son contenu, tout en épargnant la batterie en évitant une consommation trop importante d’un écran qui resterait bloqué à 120 Hz continuellement.

Samsung Galaxy Z Fold4

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est équipé de la meilleure puce disponible actuellement sur le marché Android : le tout récent Snapdragon 8+ Gen1 de Qualcomm, gravé dans une finesse de 4nm. Il s’agit de la plus petite finesse de gravure du moment. Pour rappel, plus la gravure est fine, plus l’efficacité énergétique du SoC est importante. L’appareil peut donc développer plus de puissance en chauffant moins et en consommant moins de batterie. Avec le Snapdragon 8+ Gen1, aucun processus de productivité ou aucun jeu mobile ne manquera de performances, surtout avec les 12 Go de RAM LPDDR5 embarqués sur le terminal.

Samsung est également réputé pour la qualité de ses capteurs photo, le Galaxy Z Fold4 a bien été traité en la matière. Il compte sur un capteur principal de 50 MP disposant d’un stabilisateur optique, d’un module ultra grand-angle, et d’un téléobjectif autorisant un zoom optique jusqu’à x3.

Le grand avantage de Samsung par rapport à ses concurrents Android réside en la force de son écosystème, avec des interactions ultra fluides entre tous les appareils Galaxy pour offrir une expérience transparente pensée pour faire gagner du temps aux utilisateurs. De plus, l’interface One UI est sans doute la meilleure surcouche Android, tant au niveau du design que des fonctionnalités ou de la navigation.

Le Galaxy Z Fold4 est vendu à partir de 1 799 euros, mais il est possible de faire baisser ce prix grâce à la précommande. Contre la reprise d’un ancien appareil, vous recevez un bonus de 200 euros, à ajouter à la valeur du mobile que vous échangez. Et si celui-ci est un Galaxy, alors Samsung ajoute encore 100 euros de remise supplémentaire. Précommander donne aussi droit gratuitement à un an d’assurance Samsung Care+ et à deux accessoires offerts : un chargeur et un étui avec stylet S Pen.

Samsung Galaxy Z Flip4 : le nouveau compact à la mode

Avec sa technologie d’écran pliable, Samsung répond à une problématique importante : comment agrandir la surface d’affichage tout en conservant un format compact. Le Galaxy Z Flip4 ne prend que très peu de place, il peut être rangé sans problème dans une poche ou un petit sac, tout en embarquant un grand écran de 6,7 pouces. Une prouesse technique rendue possible par un design à clapet qui se révèle extrêmement pratique. Pour le rendre encore plus pratique et profiter jusqu’au bout de sa conception aussi originale que réussie, le constructeur a même pensé à développer un Flex Mode pour une utilisation sans les mains.

Samsung Galaxy Z Flip4

Les bonnes idées ne s’arrêtent pas là puisque le Galaxy Z Flip4 peut continuer à être utilisé même une fois qu’il a été refermé. Samsung a intégré un écran externe tactile sur le panneau arrière du mobile. Celui-ci affiche des informations telles que le niveau de batterie, l’heure ou les notifications. Il est même possible d’accéder à certaines fonctionnalités et aux paramètres depuis cet écran secondaire.

Le Galaxy Z Flip4 partage la même puce que le Galaxy Z Fold4, le puissant Snapdragon 8+ Gen1. Et comme le Fold, il bénéficie d’une interface One UI spécialement développée pour tirer profit de l’écran pliable de l’appareil. Samsung annonce quatre ans de mises à jour de fonctionnalités et cinq ans de mises à jour de sécurité sur les deux modèles.

Le Galaxy Z Flip4 démarre à 1109 euros. Dans le cadre de la précommande, l’offre de reprise d’un appareil est assortie d’un bonus de 150 euros, avec par ailleurs 100 euros de remise additionnelle si vous échangez un smartphone de la marque Galaxy. Là encore, un an d’assurance Samsung Care+ est offert et la livraison est gratuite. De plus, une coque transparente est offerte si vous optez pour la Bespoke Edition. Ajouter au panier des Galaxy Buds2 Pro et Galaxy Watch5 ou Watch5 Pro permet d’obtenir 20% de remise sur ces accessoires.

Précommandez le Z Fold4 Précommandez le Z Flip4





Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung.