Il quitte sa Tesla pour un V8, des milliers de voitures de luxe au fond de l’océan, des nouvelles de Kill Bill Vol. 3 : c’est le récap

Aujourd’hui, dans le récapitulatif de nos meilleures actualités quotidiennes. Un internaute a troqué sa Tesla Model S contre une Chrysler 300C V8 et il explique pourquoi sur un ton un peu énervé, deux ans après avoir acheté sa voiture. Également, Uma Thurman a une mauvaise nouvelle à vous annoncer au sujet d’un prochain Kill Bill. Enfin, un bateau a pris feu avec 4000 voitures de luxe à bord et on vous raconte l’histoire.

Un propriétaire d’une Tesla Model S a échangé la voiture électrique deux ans après son achat contre une Chrysler 300C V8. Il a pris cette décision inattendue à cause des problèmes de qualité de Tesla et certaines fonctionnalités qu’il n’appréciait pas.

Invitée à participer au podcast de Jess Cagle, Uma Thurman s’est très brièvement exprimée au sujet de Kill Bill Vol.3, le troisième volet a priori mort dans l’œuf de Quentin Tarentino. Et elle n’a pas de bonnes nouvelles à nous annoncer.

Un incendie s’est déclaré sur le bateau Felicity Ace qui transportait des milliers de véhicules vers les États-Unis. Si l’équipage a pu être secouru, les Porsche, Bentley et autres Audi risquent bel et bien de partir en fumée.

