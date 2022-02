Il reprend Africa de Toto avec les instruments de Zelda Majora’s Mask (et c’est splendide)

Un joueur mélomane s’est lancé dernièrement un défi : celui d’interpréter le tube planétaire « Africa » de Toto en se servant des instruments disponibles dans The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Le résultat est bluffant, écoutez !

Le morceau Africa interprété avec les instruments de Zelda Majora’s Mask – Crédit : chaîne YouTube Bigfatfrown

Zelda inspire depuis toujours les joueurs créatifs. On se souvient ainsi de ce fan de The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui avait construit dans la réalité le bouclier archéonique. Plus récemment encore, c’est un joueur féru de musique qui a réalisé une reprise du titre « Africa » du groupe Toto dans le volet The Legend of Zelda: Majora’s Mask. À l’origine, ce titre était sorti en 2000 sur Nintendo 64. Véritable best-seller, il a eu le droit à un remake sur Nintendo 3DS en 2015, étant notamment rebaptisé pour l’occasion The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D.

Cette console est dotée d’un écran tactile qui permet aux utilisateurs de faire sonner les différents instruments disponibles dans le jeu. De quoi donner des idées à Bigfatfrown qui a réussi à reprendre la chanson emblématique directement in game. Pour ce faire, il a enregistré chaque instrument séparément. Puis a superposé toutes les pistes ensemble tout en réalisant un montage des séquences où on le voit à l’oeuvre.

« Africa » du groupe Toto joué dans The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D

On peut ainsi entendre la trompette multi-cornes Peste Mojo, le bongo Goron, la guitare Zora ou encore l’iconique Ocarina du temps qui imite à merveille le refrain entraînant. Force est de constater que résultat final fait honneur au morceau original sorti en 1982. Véritable tube planétaire, « Africa » avait permis de propulser l’album Toto IV au sommet des charts, le groupe Toto glanant in fine six Grammy Awards sur 28 nominations. Nous vous avons glissé la vidéo de la reprise à la sauce Zelda ci-dessous :

Dans Majora’s Mask, la musique est primordiale pour avancer dans la partie. Faire sonner l’Ocarina est notamment essentiel pour faire des sauts dans le passé et empêcher ainsi l’anéantissement de Termina. Il permet en outre d’avoir la main sur la météo ou encore de ralentir le temps. Pour utiliser les autres instruments, Link doit revêtir les masques qui lui permettent de se muer en Peste Mojo, en Goron ou en Zora.

Véritable source d’inspiration, la franchise de Big N s’invite également sur d’autres titres. Un joueur avait notamment recréé le monde de Zelda Breath of the Wild dans Minecraft.