Il sculpte un tyrannosaure grandeur nature dans la neige

Quand le thermomètres descend en dessous de 0, certains se ruent dehors pour faire un bonhomme de neige. D’autres ont plus d’ambitions à l’instar de cet Américain qui a bâti un tyrannosaure haut de trois mètres. Le résultat est saisissant, regardez.

Un tyrannosaure de neige – Crédit : Paul Larcom

Dans Jurassic World 3, les dinosaures vont se frotter à la neige pour la première fois. Programmé le 8 juin prochain, le film se « joue » déjà en avant-première à Becker, dans le Minnesota. En effet, un certain Paul Larcom a réussi à mettre sur pied un immense tyrannosaure en utilisant la neige abondante tombée dernièrement sur la région. Surnommé Timmy, le monstre préhistorique mesure plus de trois mètres de haut. Pour le fabriquer, il a utilisé des outils de sculpture qui lui ont permis d’affiner les détails à l’instar de ses dents acérées et de ses muscles bien dessinés.

Soucieux de lui donner une teinte réaliste, le sculpteur l’a en outre badigeonné de peinture en aérosol. Après 170 heures de travail, force est de constater que le résultat est bluffant. La créature de neige ressemble à s’y méprendre à un T-Rex. Interrogé par CBS Minnesota, il confie que ses voisins ont beaucoup apprécié le spécimen : « Ils semblaient un peu impressionnés par le fait qu’il y ait quasiment un dinosaure de taille normale juste devant eux », souligne-t-il, se félicitant que sa création suscite l’enthousiasme des riverains.

Après le bonhomme de neige, voici le T-Rex de neige !

Paul Larcom s’est montré patient et minutieux pour faire en sorte que la bête féroce finisse par se dresser fièrement dans son jardin. Sur les ondes de la station de radio KNSI, il précise avoir construit en amont un squelette en bois afin de fournir un support sous la neige à son T-Rex. Il reconnaît en outre avoir déjà réalisé des sculptures de neige par le passé. Néanmoins, il n’avait jamais construit de créature aussi imposante. C’est désormais chose faite. Sculpture enneigée oblige, celle-ci finira toutefois pas se désintégrer lorsque la température remontera.

Source : CBS