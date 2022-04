Il transforme ce vieux PC Hot Wheels en machine de gamer hyperpuissante

Un PC Hot Wheels remis au goût du jour – Crédit : Shank Mods

Les PC gamers sont désormais équipés de processeurs et de cartes graphiques dernier cri, de systèmes de refroidissement robustes sans oublier les écrans très qualitatifs et le combo clavier/souris ultra-réactifs. En guise de défi, certains bidouilleurs n’hésitent pas à sortir les vieilles machines des oubliettes pour leur donner un coup de jeune.

C’est le cas de Shank Mods, chaîne YouTube spécialisée dans le modding. Après avoir passé au peigne fin un entrepôt de produits informatiques, le vidéaste est tombé sur une tour Hot Wheels qui a notamment produit dernièrement un Tesla Cybertruck miniature.

Un PC Hot Wheels survitaminé

À l’origine, celle-ci était vendue avec un moniteur, un clavier, une souris, un volant avec des pédales et deux haut-parleurs. Ne parvenant pas à trouver le reste de l’attirail dans l’entrepôt, Shank Mods est rentré chez lui pour analyser la bête. Celle-ci ne pouvait pas être restaurée avec son matériel d’origine. Il a alors décidé d’y intégrer de nouveaux composants.

En l’occurrence, il a installé une carte mini MSI Z170I ITX et un processeur Intel Core i4-7400. Pour assortir le tout, il a ajouté un un kit de mémoire Corsair Vengeance 16 Go DDR4 et une carte graphique ASUS GeForce GTX 1650. Dans la foulée, deux membres de la communauté DFW Retro Computing l’ont contacté pour lui fournir le moniteur et la clavier correspondants. Shank Mods a continué de son côté à arpenter la Toile pour reconstituer le kit complet.

Par la suite, il a pu nouer un partenariat avec MicroCenter qui a lui offert les pièces nécessaires pour rendre le PC – et la version Barbie sur laquelle il bossait également – encore plus puissant (AMD Ryzen 9 5950X, GPU RTX 3060). Vous pouvez admirer le résultat en vidéo ci-dessous. Shank Mods n’en est évidemment pas à son coup d’essai. Fort de plus de 328 000 abonnés, le YouTubeur avait notamment créé une manette GameCube Joy-Con séparable pour la Switch.

