Une image hautement détaillée du Soleil, le troll ultime de cette banque ukrainienne, le musée du retrogaming détruit à Marioupol, c’est le récap’

Le Soleil capturé dans une définition record. PrivatBank soutient son pays en trollant les russophones. Toujours en Ukraine, le musée du retrogaming de Marioupol a été foudroyé par un obus.

Une nouvelle image mirifique du Soleil

Grâce au travail efficace de la sonde Solar Orbiter et de son spectro-imageur ultraviolet extrême, nous avons pu récupérer une mosaïque assemblant 25 photos du Soleil. Cette image incroyablement détaillée arbore une définition de 9 148 x 9 112 pixels. À titre de comparaison, c’est dix fois plus que l’affichage d’une TV 4K.

L’image du Soleil capturée par Solar Orbiter le 7 mars – Crédits : ESA / NASA

Cette banque affiche « Gloire à l’Ukraine » si vous sélectionnez le russe

La banque ukrainienne a une manière bien à elle de soutenir son pays. Lorsqu’un utilisateur choisit la langue russe sur ses distributeurs, un message « Gloire à l’Ukraine » surgit sur l’écran qui affiche en outre les couleurs nationales. L’utilisateur n’a alors plus d’autres choix que de récupérer sa carte bleue. Et de choisir une autre langue pour retirer de l’argent.

Tous les moyens sont bons pour soutenir son pays – Crédit : Twitter @YourAnonNews

Marioupol : le musée d’ordinateurs et consoles rétro part en fumée

Sous le feu russe, Marioupol vient de perdre son musée de rétrogaming, pulvérisé par les bombardements. Celui-ci exposait plus de 500 ordinateurs, consoles ou autres bornes d’arcade datant des premières heures de l’informatique et du gaming. Propriétaires des lieux, Dimitry Cherepanov a en outre perdu sa demeure. « Ça fait mal, mais je vais certainement y survivre et trouver une nouvelle maison », confie-t-il.

