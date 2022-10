Impressionnant timelapse : comment le ciel nocturne a évolué en 10 ans

À vue de nez, on pourrait croire que le ciel nocturne ne change jamais. Or la réalité est toute autre !

Le ciel nocturne est en constante évolution © NASA Jet Propulsion Laboratory

Des chercheurs sont parvenus à découvrir la première carte connue du ciel nocturne, des coordonnées de constellations s’étant cachées dans un parchemin médiéval. La NASA n’est évidemment pas remontée aussi loin. Mais grâce à la contribution du télescope spatial NEOWISE, l’agence spatiale a pu nous fournir dernièrement un timelapse saisissant de l’évolution du ciel nocturne.

Pour la petite histoire, le télescope spatial WISE de la NASA a balayé tout le ciel dans l’infrarouge depuis son lancement en 2009 jusqu’à la fin de sa mission principale en 2011. Réactivé et renommé en 2013, il a ensuite été utilisé pour traquer des astéroïdes et des comètes comme celle qui porte son nom (C/2020 F3 NEOWISE). Grâce à ses nombreuses observations, il a fourni une kyrielle de données montrant comment le ciel change au fil du temps.

Le ciel nocturne est en perpétuel mouvement

« Si vous sortez et regardez le ciel nocturne, vous pouvez pensez que celui-ci est immuable mais ce n’est pas le cas », détaille Amy Mainzer, chercheuse principale pour NEOWISE à l’Université de l’Arizona, dans un communiqué . « Les étoiles brillent et explosent. Les astéroïdes passent à toute allure. Les trous noirs déchirent les étoiles. L’univers est un endroit très occupé et actif », ajoute-t-elle. Dans ce timelapse, vous pourrez ainsi vérifier ses dires :

Le télescope est capable de fournir une image complète du ciel nocturne tous les six mois. Ses données ont permis d’identifier l’alimentation des trous noirs – des étoiles en cours de formation – et de repérer des naines brunes précédemment cachées. Elles ont été utilisées aussi bien par des astronomes professionnels que par des scientifiques citoyens. On pense notamment au projet Backyard Worlds qui a identifié près de 100 naines brunes.

Si vous n’êtes pas rassasié, n’hésitez pas à arpenter ce site de la NASA qui permet d’explorer l’espace depuis votre écran.