Imprimante Canon Pixma TS3350 à 61,79€

Les bons plans concernant les imprimantes continuent d’affluer, vous n’aurez donc plus d’excuses pour ne pas être équipé. Après la Canon Pixma MG 2550S, c’est donc sa petite sœur la Canon Pixma TS3350 qui bénéficie d’une belle offre chez Cdiscount.

C’est à un prix très alléchant que Cdiscount propose cette belle imprimante 3 en 1 en ce moment. Si vous travaillez chez vous depuis quelques temps, elle deviendra votre meilleure alliée, en effet en plus d’imprimer, elle photocopie et scanne.

Imprimante Canon Pixma TS3350 : un rapport qualité/prix intéressant

Simple d’utilisation, compacte et surtout à prix très abordable, elle va vous faciliter la vie. Grâce à votre ordinateur ou à votre smartphone vous serez connecté directement à votre appareil et vous pourrez lancer l’impression en quelques secondes.

En plus d’être pratique, elle est également de qualité puisque les images seront d’une finition impressionnante et d’une durée de vie plus longue grâce aux cartouches FINE et au système d’encre ChromaLife 100.

La canon Pixma TS3350 est également une bonne élève en matière d’écologie puisque sa fonction de mise sous tension/ hors tension automatique va vous permettre d’économiser de l’énergie.

Ses nombreux atouts pourraient bien lui donner une place dans notre guide des meilleures imprimantes multifonctions.

Pour être certain d’effectuer le bon achat voici quelques détails concernant les caractéristiques du produit :