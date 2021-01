Imprimante en promo : la Canon Pixma MG 2550S est à 59,99€ (-54%)

Depuis le 1er confinement les imprimantes sont très recherchées, entre le télétravail et l’école à la maison, nous n’avions jamais autant imprimé. Si vous n’avez pas encore trouvé votre perle rare ou tout simplement que votre matériel commence à dater et à souffrir c’est le moment de profiter de cette belle offre chez Cdiscount.

Cdiscount vous propose donc cette imprimante Canon Pixma MG 2550S à 59.99€, un prix très attractif car il faut compter en général autour de 130€ pour ce modèle. Une belle affaire pour cet appareil multifonctions car en plus d’imprimer elle photocopie et scanne tous vos documents. Un modèle de qualité qui pourrait figurer dans notre guide des meilleures imprimantes multifonctions

Imprimante Canon Pixma MG2550S : haute qualité à petit prix

Compacte et abordable, sa qualité d’impression allant jusqu’à 4800 × 600 dpi vous permettra d’avoir des documents de très belle qualité. En effet la technologie des cartouches FINE promet des noirs profonds, des couleurs éclatantes et des détails éblouissants.

Autre atout non négligeable, les cartouches au format XL haute capacité qui garantissent des économies pouvant aller jusqu’à 30%, grâce à elles vous pourrez imprimer plus de pages et donc espacer les changements de vos cartouches. Autre économie mais cette fois sur le point énergie : la fonction d’énergie intégrée, cette fonction de mise sous et hors tension évitera à l’appareil de rester allumer dans le vide et donc de vous faire consommer de l’électricité inutilement.

Pour finir en beauté, cette imprimante est en plus silencieuse, un détail qui a son importance notamment si vous avez à imprimer, photocopier ou scanner très souvent.

Attention toutefois, à savoir que le câble USB n’est pas fourni avec l’imprimante il faudra donc prévoir de rajouter quelques euros au montant de 59,99€ si vous n’en possédez pas chez vous.