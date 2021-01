Imprimante laser Brother à 129,99€ chez Boulanger

Si vous songez à changer votre imprimante depuis un petit moment c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Boulanger. Attention à savoir qu’elle est monofonction, si vous souhaitez acheter une imprimante 3 en 1, la Canon Pixma MG2550S est à 59,99€ chez Cdiscount.

Imprimante Brother HL-L2375DW à moins de 130€

Actuellement avoir une imprimante chez soi devient indispensable, cette imprimante monofonction fera très bien son boulot. En effet il faut bien comprendre que ce modèle ne photocopiera pas, ni ne scannera vos documents.

Monofonction et monochrome, elle sera cependant très performante pour imprimer vos documents et ce jusqu’à 34 pages par minute et en recto verso de façon automatique. Un atout qui vous permettra de faire des économies sans avoir à vous y reprendre plusieurs fois pour imprimer dans le bon sens.

L’imprimante possède un port USB 2.0 et un Ethernet avec la possibilité de la connecter au wifi, cela vous permettra de lancer vos impressions via votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.

Facile d’utilisation et silencieuse, cette imprimante sera parfaite pour une utilisation professionnelle. Si ce bon plan vous intéresse, sachez que vous pourrez retirer votre commande directement dans votre magasin Boulanger le plus proche de votre domicile, si besoin ils reprendront en plus votre ancienne imprimante.

Toutefois si ce modèle ne correspond pas à vos besoins et vos attentes, pensez à consulter notre guide des meilleures imprimantes multifonctions, vous y trouverez certainement votre bonheur à votre budget.