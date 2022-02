Independence Day 2 : le scénario réécrit en un temps record suite au départ de Will Smith

Crédit : 20th Century Fox

Roland Emmerich, c’est le roi des films catastrophe. Le cinéaste sort prochainement Moonfall dans lequel la lune menace de s’écraser sur Terre. L’occasion pour l’homme de faire le tour des rédactions pour parler de son nouveau long-métrage. Alors forcément, les questions à propos des autres productions tombent et Roland Emmerich dévoile son opinion acerbe sur les films de super-héros. Et aujourd’hui, The Wrap interroge le réalisateur d’origine allemande à propos de l’un de ses récents films, Independence Day 2. L’occasion de dévoiler la rapidité à laquelle le scénario a été réécrit lorsque Will Smith quitte le projet.

Deux semaines pour réécrire tout le long-métrage

The Wrap a eu l’occasion d’interroger Roland Emmerich à propos du départ précipité de Will Smith du tournage d’Independence Day 2. Beaucoup de spectateurs voulaient revoir l’acteur dans cette suite. Le cinéaste déclare : « Will Smith décide, alors que nous étions en train de le préparer, de se retirer » Un « coup dur » pour le réalisateur mais loin d’être une défaite. Si l’homme alignait déjà dix millions de dollars au début de la production, il décide de rassembler deux scénaristes pour réécrire l’histoire… En seulement deux semaines !

Je suis fier d’Independence Day 2 mais nous avons eu un problème. Will Smith décide, alors que nous étions en train de le préparer, de se retirer. Un coup dur pour moi. J’ai dû décider si je voulais poursuivre ou stopper. J’ai réalisé que nous avions dépensé 10 ou 12 millions de dollars. On ne se retire pas si aisément. J’ai pris deux scénaristes et nous nous sommes enfermés dans mon appartement de New York. L’un d’eux ne pouvait pas quitter la ville, il avait une émission sur place. Alors on a écrit une nouvelle histoire en deux semaines. Nous avons été forcés. Il y a avait des appels quotidiens de la présidente de la Fox, Emma Watts, à cette époque. – Roland Emmerich

Moonfall sort le 9 février 2022.

Source : ScreenRant