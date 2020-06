Indiana Jones 5 : après Steven Spielberg, le film perd son scénariste

Indiana Jones 5 se fera sans son metteur en scène historique Steven Spielberg, mais également sans son scénariste David Koepp. Ce dernier a en effet annoncé qu’il abandonnait le projet, pour laisser le champ libre au nouveau réalisateur James Mangold.

Crédit : Lucasfilm

Koepp avait écrit plusieurs scénarios avec Spielberg, mais le départ de ce dernier en février dernier semble l’avoir poussé à quitter lui aussi le navire. « J’avais fait plusieurs versions avec Steven. Et quand Steven est parti, ça semblait être le bon moment pour laisser Jim avoir sa propre opinion et sa propre personne ou bien lui-même pour l’écrire. », a déclaré Koepp dans une interview pour le site Collider.

Indiana Jones 5 sera-t-il encore repoussé ?

James Mangold a réalisé plus de films qu’il n’en a écrits, mais on ne doute pas que le metteur en scène soit à la hauteur de la tâche. Mangold a récemment dirigé Wolverine : Le Combat de l’immortel, Le Mans 66 ou encore Logan. Il a également signé les scénarios de ses films Une vie volée et Walk the line, deux longs-métrages largement acclamés par la critique. Tel que l’évoque Koepp, il se pourrait également que les studios se mettent à la recherche d’un nouveau scénariste. Avant David Koepp, Jonathan Kasdan et Dan Fogelman avaient aussi quitté le projet Indiana Jones 5 après avoir rédigé chacun un premier script.

Ce départ pourrait causer encore un peu plus de retard dans le développement du film qui a déjà du mal à décoller. Indiana Jones 5 a en effet déjà été repoussé deux fois. Avec la crise pandémique, le tournage a été à nouveau reporté et la sortie du film est désormais prévue pour juillet 2022. Steven Spielberg reste attaché au projet en tant que producteur exécutif. L’acteur Harrison Ford, qui aura 79 ans lorsqu’Indiana Jones 5 sortira en salles, sera de retour dans le costume du célèbre archéologue aventurier. Les autres membres du casting sont encore inconnus.

Source : CBR