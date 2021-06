Indiana Jones 5 : Harrison Ford vient de rejoindre le tournage en Angleterre

Notre célèbre Indy vient tout juste de poser ses valises en Angleterre, avec, en ligne de mire, le tournage des premières séquences d’Indiana Jones 5. Mais pour l’heure, le comédien prend du bon temps. Entre une dégustation de whisky et quelques échanges avec les gérants d’une société horlogère, Ford semble au top de sa forme. Le comédien dévoile les coulisses de son arrivée via les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Ford, prêt pour un nouveau tournage ! – Crédit : Instagram / @bremontwatches

Dirigé par James Mangold, ce nouvel opus sera visiblement l’occasion de passer la main à un héritier émérite pour Jones. Ford conservera quoi qu’il en soit son fauteuil de producteur exécutif de la franchise.

Un cinquième opus attendu !

Le tournage ne débutera officiellement que la semaine prochaine mais Ford prend le temps de s’installer sur les lieux. Déjà, les séances de travail s’enchaînent pour tenir un planning plus que serré. Mais cela n’empêche pas le comédien de profiter de quelques joies locales avant de ne plus avoir une minute à lui. Pour le moment, l’intrigue reste encore un mystère, malgré quelques informations distillées par la presse spécialisée.

Pour l’heure, on sait simplement que l’arc narratif aura un lien étroit avec la course à la conquête de l’espace, en plein cœur des années 60. Mads Mikkelsen sera le nouveau méchant, un dangereux nazi officiant pour la NASA. Ce dernier devrait bénéficier des services d’une assistante zélée, prête à tout pour en découdre avec Indy.

Malgré son âge, Ford ne semble toujours pas prêt à renoncer à son personnage devenu culte. Les équipes techniques devraient user de quelques artifices pour modifier l’apparence du comédien. La présence de Mangold devrait donner un joli souffle de modernité sur la saga. Reste à déterminer si d’autres suites sont encore prévues. Ce qui implique que le comédien devra passer la main une bonne fois pour toutes.

Il faudra se montrer patient pour découvrir le résultat final. Mais l’impatience se fait déjà sentir sur la toile pour l’arrivée de ce nouveau volet.

Source : Screenrant