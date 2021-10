Indiana Jones 5 repoussé jusqu’en 2023 par Disney

Harrison Ford ne revient pas maintenant – Crédit : Lucasfilm

Harrison Ford renfile le costume du célèbre aventurier pour un 5ème film dirigé par James Mangold (Logan). Pour l’occasion, plusieurs informations apparaissent déjà sur la toile. On sait que Tony Jones incarne le bras droit du personnage. De récentes photos du Daily Mail présentent une intrigue se déroulant à Rome. Certains pensent à la présence de voyage dans le temps puisque la présence des nazis se confirme également. Et si Indiana Jones 5 était programmé pour le 27 juillet 2022, Deadline rapporte un retard… d’une année complète !

Un report d’un an pour l’aventurier

Indiana Jones 5 sera l’occasion de retrouver l’aventurier incarné par Harrison Ford. Mais il va falloir attendre un peu puisque le film arrive le 30 juin 2023, soit un an plus tard. Notons qu’il s’agit d’une date américaine, on ne sait encore rien pour la France. Mais le jour devrait s’en rapprocher logiquement.

Disney, détenteur des droits, a également repoussé l’ensemble des films Marvel. Notamment Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi.

Les premiers éléments à propos du long-métrage nous parlent de voyages dans le temps à différentes périodes. On le sait, le fantastique est très présent dans la franchise.

Un projet de longue date pour Indiana Jones 5

L'aventure de retour en 2023 – Crédit : Lucasfilm

Après avoir récupéré les droits, Disney annonce Indiana Jones 5 en 2016. Steven Spielberg, initialement réalisateur, quitte le projet en 2020. James Mangold reprend le film au mois de mai de la même année.

Indiana Jones a ensuite été repoussé à 2022 suite à la pandémie de coronavirus. Sans oublier une blessure pour Harrison Ford sur le tournage. C’est donc depuis 5 ans que Disney prépare un cinquième opus attendu.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur rempile dans un rôle culte. L’homme a retrouvé deux univers ayant participé à son succès, ceux de Blade Runner et Star Wars avec respectivement Blade Runner 2049 et Le Réveil de la Force.

80 ans passé, Harrison Ford semble plus en forme que jamais et toujours aussi populaire chez les spectateurs. Il faut dire que l’interprète de Han Solo a un énorme capital sympathie.

