Des infos sur l’iPhone 14 Pro, Sony plancherait déjà sur la PS6, les deux sabres laser de Palpatine, c’est le récap’ !

Une flopée de révélations sur l’iPhone 14 Pro. Concernant la future PS6, les grandes manœuvres semblent avoir commencé chez AMD. Enfin, Palpatine avait plus d’un sabre laser dans sa manche. Voici le récap’ !

iPhone 14 Pro : les caractéristiques pressenties

À quelques mois de la présentation de l’iPhone 14 Pro, le leaker @Shadow-Leak croit savoir quelle sera sa fiche technique. D’après ses informations, la nouvelle itération sera composée d’un écran OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il avance également une taille de 6,06 pouces et une définition de 2532×1170 pixels, une affirmation toutefois réfutée par l’analyste Ross Young qui annonce « une légère augmentation » de la taille de l’écran. Du reste, l’iPhone 14 Pro serait propulsé par la future puce A16 Bionic. Côté photo, on retrouverait un triple module composé d’un capteur de 48 mégapixels et de deux autres de 12. Le tout serait vendu à partir de 1099 dollars.

La PS6 déjà en chantier ?

Alors que la PS5 n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements, Sony pense déjà à la future génération. Celle-ci serait d’ailleurs en phase de développement à en croire une offre d’emploi publiée par AMD (qui a notamment fabriqué l’APU de la PS5). Le constructeur est en quête d’un ingénieur en vérification de SoC pour un projet de « développement de puce nouvelle génération ». Si la PS6 n’est pas nommément citée, il semble bien que c’est elle dont il s’agit…

Star Wars : Palpatine possédait deux sabres laser

Dans l’épisode III, Palpatine révèle sa vraie nature au grand jour. Au terme d’un combat âpre, Mace Windu parvient à faire tomber son sabre laser dans le vide avant d’être finalement vaincu. Quelques scènes plus tard, Sidious utilise de nouveau un sabre laser rouge quand il affronte Yoda. Il ne s’agit toutefois pas d’une erreur scénaristique, le Seigneur Sith possédant deux sabres laser comme nous l’apprennent d’autres œuvres canoniques.

