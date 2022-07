Des infos sur la saison 4 de The Boys, Dune 2 reporté, des taxis autonomes bloquent la chaussée, c’est le récap’ !

La saison 4 de The Boys pourrait débouler dès l’année prochaine, Dune 2 sortira finalement avec un mois de retard, des taxis autonomes s’immobilisent en pleine rue, voici le récap’ !

The Boys : vers une sortie en 2023 ?

Alors que la saison 3 de The Boys est toujours en cours de diffusion, nous savons d’ores et déjà qu’une saison 4 est dans les cartons. Karl Urban aka Billy Butcher vient de révéler que le tournage du quatrième acte devrait démarrer fin août. On peut ainsi espérer qu’il soit diffusé sur Prime Video en 2023, une bonne nouvelle pour les fans.

The Boys © Prime Video

Dune 2 : une sortie légèrement décalée

Après un premier volet salué par la critique, Dune aura le droit à une seconde partie qui continuera de développer l’intrigue du livre de Frank Herbert. Initialement, sa sortie était prévue pour le 20 octobre 2023. Finalement, il fera irruption dans les salles obscures le 17 novembre 2023. On retrouvera notamment Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Zendaya qui reprendront leurs rôles respectifs.

Dune – Crédit : Warner Bros. Pictures

Les taxis autonomes de Cruise victimes d’un gros bug

À San Francisco, des taxis autonomes se sont réunis dans une rue avant de s’arrêter brusquement. De quoi bloquer le trafic pendant plusieurs heures. La situation est finalement revenue à la normale grâce à l’intervention des équipes de Cruise qui s’est excusé pour la gêne occasionnée. Un acte manqué qui ne fait toutefois pas les affaires de l’entreprise.

