Injustice : DC annonce enfin un film animé dérivé

C’est enfin officiel : DC annonce la mise en production d’un film animé sur Injustice, basé sur les comics et les jeux-vidéos du même nom.

Injustice va enfin connaître sa propre adaptation, version animée. Warner Bros vient en effet de confirmer la nouvelle, attendue de longue date par les fans du monde entier. Tiré de la franchise de comics et jeux-vidéos éponymes, Injustice met en scène les figures emblématiques de l’univers DC dans une ligne temporelle alternative. Au programme : du dark, de la violence et un soupçon d’humour noir. Cette adaptation sera également l’occasion de voir sur grand écran un Superman badass à souhait.

Rappelons tout de même qu’Injustice a été la source d’inspiration principale de Zack Snyder pour son arc de cinq films. Alors forcément, l’attente est d’autant plus énorme suite à cette annonce, qui a fait l’effet d’une petite bombe dans la geekosphère.

Un projet attendu !

Pour le moment, les informations arrivent au compte-goutte. Il est fort probable que le projet s’inspire directement de l’arc narratif du premier jeu vidéo. D’autres voix penchent pour une adaptation ultra fidèle de la série de comics imaginée par Tom Taylor. Quoi qu’il en soit, ce sera l’occasion rêvée pour retrouver à l’écran des héros de légende comme Green Arrow, Shazam ou encore la vénéneuse Poison Ivy.

Pour rappel, la première partie d’Injustice mettait en scène un Superman despotique et ivre de rage, poussé à assassiner Loïs par le Joker, alors que cette dernière était enceinte. Une bombe nucléaire explose alors en plein Metropolis. Par la suite, de nombreux héros arrivent pour rétablir l’ordre en affrontant un Superman tyrannique et autoritaire.

Pour l’heure, peu d’informations filtrent quant à une potentielle équipe créative ou une date officielle de sortie. Mais il faudra surement attendre l’horizon 2023 pour découvrir le résultat final. Warner Bros a également annoncé deux autres projets d’envergure, version animé. Ainsi, le catalogue HBO Max sera bientôt enrichi de Batman : Caped Crusader et My Adventures with Superman.

Tout cela promet donc de beaux contenus animés exclusifs dans les prochains mois. Alors que la pandémie mondiale semble enfin reculer, les studios veulent à tout prix relancer la machine pour offrir davantage de nouveaux contenus.

