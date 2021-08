Insolite: du houblon dans l’espace pour financer la recherche contre les cancers pédiatriques

Le tourisme spatial semble être le hobby des milliardaires en ce moment. Richard Branson était le premier touriste spatial de Virgin Galatic, en juillet 2021. Mais l’apéro spatial semble ne pas être pour tout de suite. La bière et l’espace semblent même être plutôt incompatibles. D’ailleurs, les astronautes ne sont pas autorisés en emmener de la bière – ou tout autre boisson gazeuse – dans l’espace. En effet, en l’absence de pesanteur, les gaz des boissons remonte dans l’estomac, entrainant un reflux d’acide. Si les astronautes doivent se contenter de boissons plates, cela n’empêche pas les entreprises de rêver de bière spatiale. Budweiser a par exemple étudié le processus de maltage en micropesanteur, grâce à de l’orge envoyé en orbite. Ils ont pour ambition d’être la première marque de bière à être consommée sur Mars.

Jared Isaacman, un milliardaire engagé dans la recherche contre les cancers pédiatriques – Crédits : SpaceX

Faire de la bière dans l’espace pour financer la recherche contre le cancer

Il existe bel et bien un lien entre la recherche contre les cancers pédiatriques aux Etats-Unis et le voyage du houblon dans l’Espace. Et c’est Jared Isaacman qui en est à l’origine. Le PDG de Shift4 Payments (une entreprise de paiement sécurisé créée en 1999, et qui pèse à présent quelques 731,4 millions de dollars) est investi dans la recherche contre les cancers pédiatriques. Le milliardaire prévoit d’emmener 70 livres (presque 32kg) de houblon dans l’Espace, qui sera ensuite vendu aux enchères. Les gains seront reversés à l’hôpital pour enfants St Jude de Memphis (Tennessee), pour la recherche de traitements de cancers pédiatriques.

Isaacman est un ancien pilote de voltige aérienne, et sera à bord du vol Inspiration4 de SpaceX. Il s’agira du premier vol spatial entièrement touristique. Le décollage est prévu pour le 15 septembre prochain et emmènera 4 civils à son bord. Le milliardaire a offert des places pour deux des quatre sièges du vol. Hayley Arceneaux, qui a survécu à un cancer des os et travaille aujourd’hui au St Jude Hospital s’est vue offrir une place pour le vol. Un certain Christopher Sembroski a remporté la seconde place lors d’une tombola. Elle avait permis de lever 13 millions de dollars, qui viendront s’ajouter aux 100 millions de dollars de dons promis par Isaacman. Enfin, le dernier passager sera Sian Proctor, qui a remporté sa place lors d’un concours organisé par Shift4 Payments. Il sera donc peut être bientôt possible de boire de la bière spatiale, pour la bonne cause.

