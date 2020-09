Instagram : ajouter des liens aux publications pourrait devenir payant

Serait-il bientôt possible d’intégrer des liens dans la légende d’une publication Instagram ? Oui, à en croire un nouveau brevet déposé par Facebook. Bonne nouvelle pour les influenceurs, sauf que cette fonctionnalité serait payante.

Application Instagram sur iOS – Crédit : Kate Torline / Unsplash

Depuis son rachat d’Instagram en 2012, Facebook mise beaucoup sur le réseau social qui a popularisé le partage de photos. Mike Murphy qui travaille pour Protocol a découvert un brevet déposé par Facebook en 2016 qui vient d’être approuvé le 8 septembre 2020. Ce brevet détaille la fonctionnalité d’ajouter des liens payants au légende des publications.

Un système détecte automatiquement si un lien est ajouté à la légende d’une publication

Un système automatique détecte si l’utilisateur a intégré un lien à son texte de la légende. Si oui, une fenêtre pop-up s’affiche et demande « souhaitez-vous activer le lien dans votre légende pour 2 $ ? ». Cela signifie donc qu’il faudrait passer à la caisse pour chaque publication Instagram contenant un lien cliquable. Bien entendu, cette fonctionnalité serait utile pour les influenceurs et les marques. Le réseau social propose déjà de nombreuses fonctionnalités pour mettre des produits et des services en avant, mais celle de pouvoir intégrer des liens cliquables dans les légendes est particulièrement attendue.

Fenêtre pop-up pour activer un lien dans une publication Instagram – Crédit : United States Patent and Trademark Office

Il est possible d’intégrer une URL, mais les autres utilisateurs qui veulent accéder au site partagé doivent d’abord copier le lien afin de le coller dans la barre de recherche d’un navigateur. Pour le moment, le seul moyen de partager un lien cliquable avec sa communauté est de l’ajouter à sa biographie ou à sa story avec la fonction swipe-up disponible uniquement pour les comptes vérifiés ayant 10 000 followers au minimum. D’ailleurs, les stories Instagram seront bientôt accessible depuis Facebook pour encore plus de visibilité. Certains utilisateurs se servent aussi des promotions Instagram payantes pour partager un lien sous la forme d’un bouton.

En conclusion, proposer d’ajouter des liens payants aux publications est probablement une stratégie très rentable pour Facebook. Ce dernier ne cesse d’apporter à Instagram des nouvelles fonctionnalités. Le mois dernier, il a lancé Reels pour concurrencer TikTok. Plus récemment, un système de publications recommandées a été ajouté afin de proposer aux utilisateurs du contenu en illimité.

Source : The Verge