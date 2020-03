Instagram lance une fonction de chat vidéo pour surfer à plusieurs

Crédits : Instagram x Tom’s Guide

C’est dans un long message publié hier sur son blog qu’Instagram a fait la liste des mesures mises en place à cause de la pandémie Covid-19. Parmi elles, on retrouve une mise en avant des sources officielles, à l’image de ce que fait YouTube, l’arrêt des recommandations des publications sur le virus considérées fausses, comme ce que font les autres géants de la Tech et le sticker Stay Home.

Discutez de vos publications préférées en live avec 6 amis

En plus de cela, et afin de permettre aux gens de conserver un lien tout en respectant les mesures imposées de confinement, de quarantaine ou de distanciation sociale, Instagram propose une nouvelle fonction qui offre aux membres du réseau social de partager en vidéo avec leurs amis des publications Instagram qu’ils ont récemment aimées, mises en favoris ou qui leur sont recommandées.

Pour accéder à cette nouvelle fonction, il suffit de démarrer un chat vidéo via l’onglet de discussion instantanée. Ensuite, durant la session de chat vidéo apparaitront 3 icônes pour faire apparaitre les publications aimées, sauvegardées ou suggérées. Il suffit de cliquer sur l’une d’entre elles pour qu’elle soit alors partagée avec le reste du groupe, soit jusqu’à 6 personnes.

Cette fonctionnalité n’est pas directement liée à la pandémie, elle est en cours de développement depuis plus d’un an. Elle reprend le principe de « Watch Together » développé par Facebook il y a 2 ans. Instagram cherche toujours de nouveaux moyens de générer plus de contenu et plus de visionnage en ajoutant de nouvelles fonctions, comme les messages éphémères façon Snapchat qui pourraient faire leur arrivée sous peu.

Crédits : Instagram

Source : Übergizmo