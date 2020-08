Instagram : les publications recommandées rendront l’application encore plus addictive

Une nouvelle fonction Instagram vous incitera à rester encore plus longtemps sur l’application en vous proposant du contenu en illimité.

À partir d’aujourd’hui, lorsque vous n’aurez plus de contenu provenant des comptes et des hashtags que vous suivez sur votre flux, Instagram suggérera de nouvelles publications. Vous pourrez continuer à faire défiler indéfiniment du contenu que l’application pense que vous allez aimer.

Crédit : Instagram

The Verge rapporte qu’Instagram lance des « Recommandations » qui apparaîtront lorsque vous aurez fini de voir les photos des personnes que vous suivez. Celles-ci seront liées au type de contenu que vous consultez normalement et n’incluront pas de messages IGTV ou Reels. Elles proviendront de comptes que vous ne suivez pas et incluront parfois des publicités.

Vous pourrez indiquer à Instagram que vous n’êtes pas intéressé par un contenu suggéré en appuyant sur le menu déroulant (les trois points) et en sélectionnant « pas intéressé ».

Cette fonctionnalité semble rappeler le mode de fonctionnement de TikTok. En effet, c’est un moyen facile de maintenir l’engagement des utilisateurs et de trouver de nouveaux comptes à suivre.

D’autres fonctionnalités ont récemment été ajoutées comme la possibilité de collecter des fonds pour des causes personnelles. Instagram avait également introduit la possibilité d’épingler des commentaires en dessous des publications.

Est-ce vraiment une bonne idée ?

Instagram avait introduit une fonctionnalité tenait compte de la fréquence d’utilisation de l’application. En effet, Instagram peut afficher « Vous êtes à jour » sur votre fil d’actualité lorsque vous n’avez plus rien à regarder. Ces changements s’inscrivaient dans un mouvement technologique plus large qui faisait prendre conscience aux utilisateurs du temps qu’ils passaient sur l’application. La dépendance aux réseaux sociaux peut avoir des conséquences négatives sur la santé mentale des utilisateurs.

Cependant, la nouvelle mise à jour d’Instagram semble être à l’opposé total du bien être numérique. Avec cette nouvelle fonctionnalité qui vous proposera des recommandations à la fin de votre fil actualité, l’application vous incitera à continuer à le faire défiler indéfiniment.

Source : The Verge