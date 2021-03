Instagram va restreindre les communications entre adultes et mineurs sur la plateforme

Les messages privés non sollicités d’adultes ayant un comportement prédateur sont un problème de longue date pour le géant des réseaux sociaux. Instagram a donc annoncé un ensemble de mesures pour y mettre fin.

Il sera désormais impossible pour les adultes de contacter des mineurs par messages privés si ces derniers ne sont pas abonnés à leur compte. Les adolescents auront cependant la possibilité de contacter des adultes. Ces jeunes utilisateurs seront maintenant invités à être prudents lorsqu’ils interagissent avec un adulte. L’application leur demandera s’ils connaîssent la personne. Si ce n’est pas le cas, Instagram suggérera des actions pour assurer la sécurité de la conversation.

Le mineur sera invité à restreindre, signaler ou bloquer l’utilisateur adulte. Un certain nombre de notifications s’afficheront également pour indiquer à l’adolescent de ne pas se sentir obligé de répondre. Elles conseillerons en outre de ne partager de photos, de vidéos et d’informations qu’avec des personnes de confiance. Cette fonctionnalité donne à l’utilisateur mineur le pouvoir de décider avec qui il doit entrer en contact et s’il souhaite ou non poursuivre une conversation.

Empêcher les adultes d’entrer en contact avec des mineurs

Instagram souhaite également rendre plus difficile pour les adultes de suivre ou même de trouver des adolescents sur la plateforme. Cela empêchera les utilisateurs adultes et en particulier ceux qui présentent un comportement potentiellement malveillant, de voir s’afficher des comptes adolescents dans la section « Utilisateurs suggérés » ou encore dans Reels ou Explorer.

En plus de toutes ces fonctionnalités, Instagram encouragera également les adolescents à garder leur compte privé. Cela donne à l’utilisateur un plus grand contrôle sur le partage de ses publications par d’autres personnes. Dans le cas où le mineur refuserait de garder son compte privé, celui-ci recevra une notification lui rappelant les avantages de ce paramètre.

Une nouvelle technologie pour vérifier l’âge

Malgré tous ses efforts pour faire de sa plateforme un lieu sûr et sain, Instagram ne peut empêcher les utilisateurs de mentir sur leur âge lors de leur inscription. Mais l’équipe travaille sur une solution à cette faille potentielle. Instagram développerait « une nouvelle technologie d’intelligence artificielle et de machine learning » . Celle-ci devrait permettre une vérification de l’âge plus sûre, explique le communiqué officiel. Toutes ces nouvelles fonctions seront déployées à partir de ce mois-ci dans plusieurs pays non précisés et bientôt à l’échelle globale.

