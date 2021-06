Instagram : vous pourrez bientôt publier des photos et vidéos depuis votre ordinateur

Facebook a confirmé le test dans une déclaration à Bloomberg. « Nous savons que de nombreuses personnes accèdent à Instagram depuis leur ordinateur. », a déclaré la porte-parole Christine Pai. « Pour améliorer cette expérience, nous testons actuellement la possibilité de créer une publication de flux sur Instagram avec leur navigateur de bureau. »

Instagram – Crédit : Solen Feyissa / Unsplash

Instagram a récemment fait le plein de nouvelles fonctionnalités. En effet, il est désormais possible de masquer le compteur de likes sur vos publications, et le réseau social a récemment annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités dédiées aux influenceurs et aux créateurs de contenus. Il devrait bientôt être possible pour tous de publier du contenu depuis un ordinateur.

Instagram, fondé en 2010, a longtemps résisté à l’arrivée d’une version web de sa plateforme. En effet, elle était à l’origine destinée à n’être utilisée que par les utilisateurs sur smartphones. Ceux-ci pouvaient immédiatement partager des clichés capturés par les caméras de leurs appareils.

L’utilisation d’Instagram a beaucoup changé ces dernières années

Depuis quelques années, nous avons pu voir l’arrivée des influenceurs qui mettent en ligne des images et des vidéos hautement modifiées ou produites, parfois plusieurs heures ou jours après le moment où elles ont été prises. Ceux-ci utilisent généralement des logiciels comme Photoshop sur leur ordinateur, mais devaient jusqu’à présent renvoyer le contenu finalisé sur leur smartphone pour le publier.

Ce changement est significatif et constituerait une étape importante pour rendre le site web d’Instagram aussi fonctionnel que l’application. La possibilité de poster du contenu depuis un ordinateur serait un gain de temps précieux pour de nombreux utilisateurs. Cette fonctionnalité permettra également à Instagram de se rapprocher de plus en plus de ce que peut proposer Facebook.

Par rapport à l’application mobile, il est toujours possible de partager plusieurs photos, de les modifier et d’appliquer des filtres aux images publiées à partir des navigateurs de bureau. Cependant, il semble pour l’instant impossible de faire des stories. Pour l’instant, on ne sait pas exactement combien d’utilisateurs sont concernés par ce test ni s’il est disponible pour certains internautes français.

Source : Bloomberg