Installez Windows 11 sur un PC non compatible, le Seigneur des Anneaux cache un tacle contre Harvey Weinstein, vos applications Android sur Windows 11, le récap’

Des astuces permettent d’installer Windows 11 dans un ordinateur sans puce ou module TPM 2.0, excédé par les exigences du producteur, Peter Jackson a décidé que l’un des Orques ressemblerait à Harvey Weinstein, on vous explique comment installer vos applications Android sur Windows 11, c’est le récap’ du jour.

Windows 11 sur TOUS les PC, c’est possible !

L’une des restrictions majeures imposées par Microsoft pour pouvoir basculer vers Windows 11 est la nécessité de disposer d’une puce ou d’un module TPM 2.0 dans son ordinateur, et que celui-ci soit bien entendu activé dans le BIOS. Toutefois, le nouveau système d’exploitation de Microsoft peut parfaitement s’accommoder d’une plateforme dépourvue de TPM 2.0 et de nombreuses astuces sont apparues ces derniers mois afin de contourner le problème. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir comment installer Windows 11, que votre PC soit compatible ou non.

Un Orque du Seigneur des Anneaux à l’image d’Harvey Weinstein

Le Seigneur des Anneaux a été produit par Harvey Weinstein, magnat du Septième art déchu suite aux nombreuses révélations de viols commis pendant plusieurs dizaines d’années. Invité d’un podcast appelé Armchair Expert, Elijah Wood a livré une drôle d’anecdote concernant l’un des personnages de la trilogie. Peter Jackson, frustré par les exigences absurdes du producteur, se serait vengé en s’inspirant directement du visage de Weinstein pour créer l’un des Orques.

Gothmog pourrait être Harvey Weinstein – Crédit : Metropolitan Filmexport

Installez vos applications Android sur Windows 11

Alors que Microsoft avait annoncé que Windows 11 supporterait nativement les applications Android, cette fonctionnalité est finalement absente au lancement. Heureusement, il reste possible d’utiliser ces applications Android sur Windows et il existe de nombreux émulateurs Android gratuits que vous pouvez télécharger et commencer à utiliser dès maintenant. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour connaître ces émulateurs gratuits et adaptés à vos besoins.

