Intel Core i9-10900K, 30 % plus rapide que l’i9 Coffee Lake

Crédit : Intel

À quelques semaines de leur présentation officielle supposée, les processeurs Intel de 10e génération se dévoilent un peu plus à travers une nouvelle fuite. Tum_Apisak, un leaker à l’origine de nombreuses révélations, a identifié un benchmark inédit de l’Intel Core i9-10900K sur Geekbench 5. Le porte-étendard de la gamme Comet Lake pourrait apporter un gain de performance bien plus important que ce que laissaient imaginer les leaks précédents, et finalement répondre présent face aux AMD Ryzen. Selon ce benchmark, l’Intel Core i9-10900K serait 30 % plus performant que l’Intel Core i9-9900K.

Intel Core i9-10900K

ASRock Z490M Pro4



Geekbench 5https://t.co/N1sa1Qb5pK



for compare

i9-9900KShttps://t.co/dnurLWL9JR — APISAK (@TUM_APISAK) March 27, 2020

AMD corrige le Boost de ses Ryzen 3000 avec de la musique pop suédoise

Intel améliore à nouveau le 14 nm avec les Comet Lake

Malgré la gravure en 14 nm qui s’éternise chez Intel, le 10900K parvient à se doter de deux cœurs supplémentaires par rapport au 9900K en passant de 8 à dix cœurs. Même en prenant en compte une fréquence de boost supposée de 5,1 GHz, on imagine mal comment le CPU de 10e génération affiche un gain de performance de 30 % sans qu’Intel ait à nouveau fait des miracles avec cette technologie de gravure. Certes le benchmark découvert par Tum_Apisak n’a pas été réalisé exactement dans les mêmes conditions que celui du CPU Coffee Lake, mais il reflète néanmoins un gain significatif. En single-core, l’Intel Core i9-10900K obtient un score de 1437 points, et 11390 en multi-core. À titre de comparaison, l’Intel Core i9-9900K atteint 1340 points en signle-core et 8737 en multi-core.

Ryzen 5 3600 188€ > Amazon

Ces résultats sont comme d’habitude à prendre avec précaution, ils donnent néanmoins un aperçu bien plus positif des performances des Comet Lake face aux Ryzen 3000. Reste à connaitre leur prix et leur consommation électrique qui feront la différence à leur sortie.

Source : Tom’s Hardware