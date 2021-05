Intel se vante de pouvoir offrir une meilleure expérience gaming que 100 % des MacBook d’Apple

Depuis qu’Apple a fait le choix de se passer des processeurs Intel dans ces PC portables, ce dernier a démarré une campagne publicitaire agressive visant à décrédibiliser les ordinateurs d’Apple.

Intel Computex 2021 – Crédit : Intel

Tout d’abord, on se souvient qu’Intel avait comparé ses processeurs Tiger Lake avec la puce M1 d’Apple à l’aide de benchmarks pas très objectifs. Ceux-ci étaient destinés à prouver que les processeurs de 11e génération d’Intel sont meilleurs que les puces M1.

Intel avait ensuite critiqué les MacBook M1 d’Apple dans sa campagne publicitaire « Vous n’êtes pas sur un Mac », les positionnant comme inférieurs aux ordinateurs portables Windows équipés de processeurs Intel. Aujourd’hui, Intel va encore plus loin en déclarant que les ordinateurs portables avec un processeur Intel de dernière génération sont meilleurs que 100 % des MacBook d’Apple.

Intel se moque d’Apple dans une série de benchmarks

Pour prouver que les ordinateurs Windows équipés de puces Intel sont bien plus puissants que les MacBook d’Apple, Intel a confronté les deux appareils dans une série de benchmarks. Il a pour cela utilisé un MacBook Pro 16 pouces équipé d’un processeur Intel Core i9-9980HK et un GPU AMD Radeon Pro 5600M ainsi qu’un PC portable Intel avec une puce i5-11400H avec une NVIDIA GeForce RTX 3060.

D’après les benchmarks d’Intel, son ordinateur est effectivement bien plus puissant que le MacBook Pro d’Apple, mais il faut rappeler que ce dernier a maintenant près d’un an. De plus, il est étrange de voir Intel décrédibiliser ainsi ce modèle de MacBook Pro, puisqu’il est aussi équipé d’un processeur Intel.

L’Intel Core i9-9980HK n’est pas tout jeune, puisqu’il avait été lancé au deuxième trimestre 2019, il n’est donc pas vraiment étonnant de voir les processeurs de nouvelle génération le dépasser en gaming. Intel ne semble pas toujours au point en ce qui concerne la communication, puisque l’entreprise avait récemment vanté le « meilleur processeur au monde »… avec un MacBook Pro.

Bien qu’on doute effectivement qu’un MacBook puisse être à l’avenir plus adapté en gaming qu’un ordinateur d’Intel, Apple va bientôt dévoiler une nouvelle génération qui devrait offrir un gros grain de performances. En effet, de nouveaux MacBook Pro seront vraisemblablement lancés le 7 juin à la WWDC 2021, et devraient être équipés du nouveau processeur M2 d’Apple.

Intel Computex 2021 – Crédit : Intel

Source : wccftech