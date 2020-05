Intelligent, le lacet de votre sweat à capuche contrôle votre musique

Dans le cadre de son projet Jacquard sur les vêtements connectés, Google a mis au point un cordon textile capable de ressentir la pression et la torsion. Utilisé sur une paire d’écouteurs, il permet de contrôler sa musique sans bouton.

Crédits : Google AI x Tom’s Guide

Toujours à l’état de prototype, la technologie de matrice sensitive hélicoïdale (HSM) mise au point dans les laboratoires de Google avec l’aide de Jacquard pourrait permettre une adoption plus rapide des vêtements connectés, puisqu’il sera, par exemple, possible de contrôler son smartphone depuis le lacet de capuche de son sweat-shirt. Pour rappel, la technologie Jacquard a récemment été utilisée pour des semelles connectées en partenariat avec Adidas et EA Sport.

Des interactions simples pour démocratiser le vêtement connecté

Le concept de ce câble est des plus intéressants. Grâce à 24 brins tressés parmi lesquels 8 sont conducteurs, il est possible en mesurant le courant qui les traverse de déterminer si l’utilisateur vient appuyer sur le cordon, le pincer, l’attraper à pleine main ou même faire courir son doigt dessus. Plus impressionnant encore, le système est capable de mesurer la torsion ainsi que sa direction, horaire ou antihoraire.

L’ensemble de ces gestes peut alors être transmis à un smartphone pour réaliser une large variété d’action. Google prend l’exemple d’un lecteur audio qui pourrait lancer la musique ou la mettre en pause à l’appui sur le câble, passer à la piste suivante avec un double-appui, et augmenter ou baisser le volume en faisant tourner le câble. En utilisant le glissement, ils montrent aussi comment changer le style de l’équaliseur ou comment appuyer à pleine main active l’avance rapide qui est alors contrôlée par torsion.

Mieux encore, une partie des brins peut être remplacée par de la fibre optique afin de fournir une réponse visuelle aux actions de l’utilisateur. Tous ces mouvements offrent une très large variété d’interactions avec le cordon, similaires à ce que l’on peut trouver sur les écrans tactiles. Il est donc fort possible de voir arriver cette technologie sur les vêtements Levi’s, Google étant un partenaire de longue date de la marque de prêt-à-porter, leur dernière veste permet de prendre des selfies.

Source : Google AI Blog