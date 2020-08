Internet Explorer : clap de fin prévu pour 2021

Internet Explorer, autrefois le champion des navigateurs web, est en passe de disparaître. Avec l’arrivée de Microsoft Edge, et surtout avec sa version basée sur Chromium, l’utilité d’Internet Explorer 11 est de plus en plus anecdotique.

Chrome et Firefox ont fini par prendre le dessus sur Internet Explorer il y a plus de dix ans maintenant. Microsoft a tant bien que mal su se réinventer avec Edge.

Crédit : Microsoft

La mort d’Internet Explorer a été prédite et annoncé par Microsoft il y a longtemps. Maintenant, c’est enfin officiel. En effet, la société de Redmond cessera de supporter Internet Explorer au cours de l’année prochaine. Ce sera précisément le 17 août 2021 que Microsoft abandonnera Internet Explorer 11, la dernière version du navigateur web de la société. Microsoft elle même déconseillait fortement d’utiliser Internet Explorer à cause de son manque de sécurité et son obsolescence.

Internet Explorer 11 est arrivé en 2013 en réponse aux utilisateurs et aux entreprises qui avaient besoin de continuer à utiliser Internet Explorer pour la compatibilité avec les applications et le web.

Le navigateur ne sera donc plus compatible avec les services en ligne et applications de Microsoft, par exemple Microsoft 365, Outlook et OneDrive, entre autres. Microsoft Teams lui arrêtera de supporter Internet Explorer dès le 30 novembre 2020.

L’ancienne version de Microsoft Edge également abandonnée

Parallèlement à Internet Explorer, Microsoft prévoit également d’abandonner le support de l’ancienne version de Microsoft Edge le 9 mars 2021. Après la date de fin du support, l’ancienne version d’Edge ne recevra plus de mises à jour de sécurité. Microsoft a transféré les utilisateurs actuels de Windows 10 vers son nouveau navigateur Edge basé sur Chromium, et la société affirme que les nouveaux appareils et les futures mises à jour des fonctionnalités de Windows incluront tous le nouveau navigateur Edge.

Celui-ci reçoit régulièrement de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de bloquer les notifications abusives comme sur Google Chrome.

Source : Microsoft