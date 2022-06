INZONE M9 : l’écran 4K 27” à 1100 €, merci Sony !

En marge de ses consoles phares, Sony veut étoffer sa production en proposant une gamme de produits dédiés aux joueurs. Intitulée INZONE, celle-ci fait les yeux doux aux Pcistes en introduisant deux nouveaux moniteurs sur le marché : le M9 et le M3. Focus sur les fiches techniques respectives de ces deux nouveaux venus sur le marché.

INZONE M9 : un écran 27” 4K, pour quoi faire ?

Évoquons pour commencer l’écran INZONE M9 qui s’étale sur 27 pouces. Sony vante sa définition 4K associée à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Toujours est-il que le potentiel de la 4K sera bridé sur une telle diagonale, le QHD étant largement suffisant. Malgré cette limite fâcheuse, Sony n’a pas lésiné sur le prix de son écran, vendu 1099 euros.

À titre de comparaison, on peut trouver des alternatives moins coûteuses chez la concurrence à l’instar de l’Odyssey G7 de Samsung. Sous la barre des 600 euros, ce moniteur incurvé WQHD de 27 pouces bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz, d’un temps de réponse de 1 ms et de la technologie maison QLED du constructeur.

Le Moniteur INZONE M9 – Crédit : Sony

Mais revenons au INZONE M9. Cet écran IPS profite du Local Dimming, une technologie de rétroéclairage par zone permettant d’offrir un contraste élevé et des détails accrus dans les noirs profonds et les hautes lumières. On notera également son taux de réponse de 1 ms gris-à-gris et sa couverture de plus de 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Du reste, ce moniteur est compatible avec les technologies de taux de rafraîchissement variable à l’instar de NVIDIA®, G-SYNC® et du VRR du standard HDMI 2.1.

Il sera commercialisé dans le courant de l’été.

INZONE M3 : l’alternative FHD

De son côté, le moniteur INZONE M3 affiche un taux de rafraîchissement bien supérieur de 240 Hz pour une définition Full HD. Le tout sur une diagonale de 27 pouces, comme son collègue. Ce moniteur IPS est également compatible avec les technologies de taux de rafraîchissement variable susmentionnées. On retrouve aussi le même temps de réponse de 1 ms GtG, idoine pour la réactivité in game. Par ailleurs, il bénéficie de la certification DisplayHDR™ 4008 , d’une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique sRGB et du support de 1,07 milliard de couleurs.

Son prix et sa date de sortie seront révélés dans le courant de l’année 2022.