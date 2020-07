iOS 14 : comment choisir le navigateur et l’application mail par défaut ?

Apple a dévoilé iOS 14 et ses fonctionnalités à l’occasion de la WWDC 2020. Le géant américain a brièvement annoncé que les utilisateurs pourront choisir le navigateur et l’application mail par défaut. Voici comment la fonctionnalité pourrait marcher.

Crédit : Apple

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad attendent avec impatience le déploiement de la prochaine mise à jour du système d’exploitation mobile d’Apple. iOS 14 est attendu pour cet automne et il sera préinstallé sur l’iPhone 12. Certaines de ses fonctionnalités sont innovantes et d’autres permettent aux utilisateurs de se rapprocher de l’expérience Android. La sélection du navigateur et de l’application mail par défaut en est une. Si vous avez déjà utilisé un smartphone sous Android, cela peut vous sembler tout à fait normal. Cependant, iOS a toujours été dépourvu de cette fonctionnalité jusqu’à présent.

Deux possibilités pour choisir les apps par défaut

Les nouveautés d’iOS 14 sont listées sur le site d’Apple. De même que la conférence qui s’est montrée très brève sur le sujet, il n’y a que quelques mots au sujet de la fonctionnalité pour changer les apps par défaut. Apple explique seulement que vous pouvez « définir un navigateur web et une application de messagerie par défaut qui se lancent lorsque vous cliquez sur un lien ou que vous souhaitez écrire un nouveau mail ».

Avec cette fonctionnalité, Google Chrome pourrait être sélectionné comme navigateur par défaut au lieu de Safari et Gmail comme service de messagerie au lieu de Mail. Nos confrères de 9to5Mac se sont demandé de quelle manière Apple a prévu de la mettre en place. Selon eux, il y a deux options possibles. La première est l’implémentation d’un bouton toggle (aussi appelé bascule) dans les paramètres iOS de l’application compatible en question. La deuxième option est l’intégration d’une nouvelle ligne dans les paramètres iOS qui permet de choisir les applications par défaut.

Apple n’a pas encore précisé si de futures applications telles qu’un lecteur PDF ou vidéo pourraient également être choisies par défaut. Pour l’instant, nous ne savons même pas encore si la fonctionnalité sera disponible dès l’arrivée d’iOS 14 ou s’il faudra patienter un peu.

Source : 9to5Mac