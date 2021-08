iOS 15 : Les AirPods pourraient bénéficier de la fonction « Find My » et analyser votre qualité respiratoire

L’analyse du code de la version beta de l’iOS 15 a dévoilé que les AirPods Max et Pro pourraient être équipés de la fonction Find My, permettant de localiser un appareil égaré, et aussi d’une fonction d’analyse de la qualité de la respiration.

Les célèbres écouteurs sans fil blancs d’Apple devraient bénéficier de nouvelles fonctions avec le lancement d’iOS 15. Parmi ces avancées, une très bonne nouvelle pour ceux qui ont tendance à égarer leurs précieux écouteurs. Les AirPods Max et Pro devraient être compatibles avec la fonction Find My, qui permet de localiser un appareil Apple grâce à l’Apple ID. Apple a également annoncé vouloir mettre en avant la dimension santé de ses appareils, ce que viennent confirmer les sources. Après les Google Pixel qui enregistrent la fréquence respiratoire, les AirPods qui analysent la qualité de la respiration?

L’iOS 15 devrait apporter de nouvelles fonctionnalités aux AirPods – Crédits : Unsplash

Le code de l’iOS 15 dévoile la possibilité de nouvelles fonctions

Le code de la version beta de l’iOS 15 a été dévoilé par 9to5Mac. D’après eux, il serait possible d’enregistrer les AirPods Pro et AirPods Max sur l’Apple ID. Cela ne serait cependant pas possible pour les autres modèles d’AirPods. Cette nouveauté permettrait aux utilisateurs de bénéficier de la fonction Find My, pour localiser leurs écouteurs s’ils les ont perdus. Si cette fonction semble intéressante, le code beta montre aussi que contrairement aux appareils Apple qu’il est possible de verrouiller (ordinateurs, téléphones), les AirPods ne bénéficient pas de cela. En conséquence, il n’y a rien qui empêchera la personne qui trouve les écouteurs égarés d’enregistrer un autre Apple ID et ainsi de s’approprier les écouteurs.

Une autre fonction qui pourrait voir le jour est l’analyse respiratoire. D’après une étude de Apple’s Machine Learning Research analysée par MyAppleHealth, les écouteurs seraient capables d’enregistrer le son de la respiration grâce au microphone intégré. L’iOS 15 pourrait ensuite analyser ce son. La qualité de la respiration étant un indicateur de santé important, cette fonction pourrait apparaitre sur les prochains écouteurs d’Apple. Reste à voir si ces nouvelles fonctionnalités seront effectivement annoncées, lors du traditionnel évènement de lancement des nouveaux produits Apple, en septembre. Les nouveaux AirPods Pro sont prévus pour 2022.

Source: DigitalTrends