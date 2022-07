iOS 16 : cette fonctionnalité va vite devenir indispensable

Si iOS 16 va apporter un certain nombre de nouvelles fonctionnalités aux iPhone, d’autres, déjà présentes sous iOS 15, vont profiter d’importantes améliorations. Et de toutes, justement, c’est bel et bien Texte en direct qui nous a le plus impressionné.

Texte en direct © Apple, Tom’s Guide

Prévu pour cet automne, iOS 16 va apporter de nombreuses et nouvelles fonctionnalités aux iPhone. On pense notamment à l’arrivée du nouvel écran de verrouillage ou encore, à la possibilité de verrouiller des albums photos. En revanche, de toutes, c’est bel et bien Texte en direct qui s’apprête à recevoir la plus grande amélioration et qui nous a le plus impressionné en bêta.

Texte en direct sur iOS 16 va bénéficier d’une importante mise à jour

Texte en direct avait fait ses débuts l’année dernière, avec l’arrivée d’iOS 15. Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner une photo sur votre téléphone (généralement dans votre pellicule, mais aussi dans Safari et Messages) puis de copier du texte ou d’obtenir quelques informations rapides sur tel ou tel sujet.

Cela peut inclure des points de repère, des livres ou des œuvres d’art. Les utilisateurs semblent particulièrement apprécier la façon dont Texte en direct leur permet de rechercher des plantes ou de découvrir des races de chiens, par exemple.

Sauf qu’avec iOS 16, Texte en direct est bien plus complet qu’auparavant. Nous l’avons essayé en bêta et les résultats sont impressionnants : vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité en image comme en vidéo, pour identifier des insectes, des oiseaux ou des statues, par exemple. Mais pas que.

Texte en direct est dorénavant capable de parfaitement identifier et détourer un sujet en arrière-plan d’une photo. Plusieurs options s’offrent même à vous lorsque vous appuyez et maintenez sur un sujet, comme copier, ou partager (à quelqu’un par Messages ou même dans l’app Notes), etc. La facilité avec laquelle un objet (une personne, un chien…) se détache de l’arrière-plan est déroutante.

Étant donné que Texte en direct nécessite une grande puissance de traitement, vous aurez besoin d’un iPhone avec une puce A12 Bionic ou ultérieur pour en profiter (iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max ou tout autre appareil sorti après 2018). Rappelons que certaines fonctionnalités d’iOS 16 seront réservées aux iPhone récents.