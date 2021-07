iPadOS 15 : la bêta publique est disponible, comment la télécharger sur votre iPad ?

À l’occasion de la WWDC 2021, Apple a présenté iOS 15 et iPadOS 15, ses nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation dédiés aux iPhone et aux iPad. La firme de Cupertino en avait aussi profité pour dévoiler macOS Monterey qui augmente l’autonomie de votre MacBook avec son mode économie d’énergie.

Un iPad – Crédit : Henry Ascroft / Unsplash

À l’heure actuelle, seules les bêtas publiques d’iOS 15 et d’iPadOS 15 sont disponibles pour les utilisateurs. Elles apportent évidemment de nouvelles fonctionnalités par rapport à iOS 14 et iPadOS 14. Parmi les nouveautés d’iPadOS 15, il y a notamment une refonte complète de Safari, une fonctionnalité Focus pour vous aider à vous concentrer, une confidentialité améliorée, etc. Vous voulez tester la bêta publique d’iPadOS 15 sur votre iPad ? Veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous. Bien entendu, le processus est identique sur iPhone et iPad.

Comment télécharger et installer la bêta publique d’iPadOS 15 ?

Pour télécharger la bêta publique d’iPadOS 15, rendez-vous sur la page du programme de logiciels bêta d’Apple pour inscrire votre appareil. N’oubliez pas de vous rendre sur cette page en utilisant le navigateur Safari sur votre iPad. Quand vous vous inscrivez, vous devez évidemment utiliser le même identifiant Apple que celui que vous utilisez sur votre iPad.

Ensuite, sélectionnez « iPadOS » et cliquez sur « Inscrire votre appareil ». Vous devez alors suivre les instructions d’Apple affichées à l’écran. Néanmoins, n’oubliez pas qu’il est fortement recommandé de créer une sauvegarde de votre iPad avant de continuer. Cela vous évitera de perdre vos données si quelque chose ne se déroule pas comme prévu. La prochaine étape est d’installer le profil bêta en cliquant sur « Télécharger le profil ».

Après l’installation du profil de la bêta d’iPadOS 15 sur votre iPad, redémarrez-le. Rendez-vous dans les paramètres, choisissez « Général », puis « Mise à jour logicielle ». Vous avez alors la possibilité de télécharger la bêta publique d’iPadOS 15 comme n’importe quelle autre mise à jour logicielle.

Source : Screen Rant