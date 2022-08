iPadOS 16 ne serait pas disponible sur votre iPad avant octobre

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d’iPad qui attendaient l’arrivée de la nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple pour découvrir les dernières fonctionnalités. Initialement, iPadOS 16 était attendu pour le mois de septembre aux côtés d’iOS 16. Apple a effectivement l’habitude de présenter les deux systèmes d’exploitation dans la même foulée. Cette année, iOS 16 équipera directement l’iPhone 14 attendu avec de nouvelles fonctionnalités. Néanmoins, il semblerait qu’iPadOS rencontre quelques difficultés pour perdurer cette tradition cette année.

iPadOS 16 – Crédit : Apple

Un nouveau rapport de Bloomberg indique effectivement qu’iPadOS 16 aurait un mois de retard. La nouvelle version du système d’exploitation ne serait donc pas disponible sur votre iPad avant le mois d’octobre. Il resterait encore quelques finitions à terminer avant de pouvoir le lancer. D’ailleurs, les utilisateurs d’iOS attendent avec impatience les améliorations de la fonctionnalité « Texte en direct » qui promettent d’être impressionnantes.

Apple doit corriger les bugs de Stage Manager avant de déployer iPadOS 16

Des sources qui souhaitent rester anonymes ont confirmé à Bloomberg qu’Apple ne lancera pas iPadOS 16 avant le mois d’octobre. Nous n’avons cependant pas de date plus précise. En fait, Apple serait en train de peaufiner une fonctionnalité appelée « Stage Manager ». Celle-ci est très attendue par les utilisateurs qui se servent de leur iPad de manière intensive pour le travail, par exemple.

Apple décrit Stage Manager comme étant « une expérience complètement intégrée incroyablement rapide et réactive ». Elle permet de faire fonctionner 8 applications en simultané sur l’iPad et un écran externe avec une définition allant jusqu’à 6K. Stage Manager a impressionné les utilisateurs qui ont pu la tester avec la bêta publique d’iPadOS 16, mais elle n’est pas encore complètement au point. Selon Bloomberg, des utilisateurs et développeurs se sont plaints de plusieurs bugs et de son interface qui est apparemment plutôt déroutante.

La firme de Cupertino aurait donc pris toutes ces remarques en compte pour corriger Stage Manager avant le déploiement d’iPadOS 16. Néanmoins, retarder la sortie d’iPadOS 16 n’est évidemment pas une bonne chose pour les utilisateurs et les développeurs. Cela risque de créer un effet boule de neige en retardant aussi la sortie des applications pour iPad. D’ailleurs, l’iPad Pro 2022 équipé d’une puce M2 est attendu pour l’automne.

Source : Digital Trends