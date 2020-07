iPhone 12 5G : Apple annonce officiellement que la sortie est repoussée

Crédit : EverythingApplePro – YouTube

Apple met fin aux spéculations. Il a confirmé que l’iPhone 12 5G ne pourra pas sortir en même temps que les autres modèles LTE de la gamme, à savoir l’iPhone 12 de base, l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et le plus haut de gamme qui n’est autre que l’iPhone 12 Pro Max. Le directeur financier de la firme de Cupertino, Lucas Maestri, a déclaré pendant une conférence téléphonique que « comme vous le savez, nous avons commencé l’année dernière à vendre les iPhone fin septembre. Cette année, nous nous attendons à ce que les stocks soient disponibles quelques semaines plus tard ».

L’iPhone 12 5G sera disponible en octobre ou en novembre

Avant la conférence téléphonique, la firme de Cupertino a révélé son rapport trimestriel qui est excellent. Les revenus générés par l’entreprise durant avril-juin sont les meilleurs jamais enregistrés pour cette période. La mauvaise nouvelle du retard de l’iPhone 12 a donc fait de l’ombre à cette très bonne nouvelle.

Hier, nous vous apprenions que Qualcomm, le fournisseur des puces 5G, avait déclaré recevoir un coup de fil anonyme le prévenant d’un certain retard sur les modèles prévus pour le mois de septembre. Bien entendu, cette information venait directement d’Apple.

En tout cas, cela confirmerait la fuite du leaker John Prosser selon lequel l’iPhone 12 et les nouveaux iPads verront le jour en octobre. Au total quatre modèles de cet iPhone sont attendus. Les tailles d’écran varient de 5,4 pouces à 6,7 pouces. La variante Pro devrait accueillir 6 Go de RAM contre 4 Go pour les autres variantes. Elles seront toutes équipées de la puissante puce A14 gravée en 5 nm.

Source : phoneArena