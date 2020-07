iPhone 12 : Apple repousserait la sortie de ses nouveaux smartphones

Crédit : EverythingApplePro – YouTube

La commercialisation de l’iPhone 12 est une étape importante pour Apple. Non seulement c’est le premier smartphone 5G de la marque à la pomme, mais c’est aussi celui qui renouvèle le design de la gamme. Une récente fuite confirmait que l’iPhone 12 ne ressemble pas à l’iPhone 11 et qu’il présente des bords plus plats. Au niveau des performances, l’iPhone 12 est très prometteur. Il devrait être capable de filmer jusqu’en 4K 240 fps. L’iPhone 12 Pro devrait accueillir 6 Go de RAM pour les utilisateurs qui effectuent des tâches plus gourmandes. Ce serait le premier smartphone à la pomme à avoir autant de RAM.

L’iPhone 12 LTE disponible avant le modèle 5G

L’iPhone 12 symbolise donc l’arrivée de la 5G chez Apple, mais plus précisément de la compatibilité avec les réseaux 5G mmWave et Sub-6 GHz comme l’a déclaré un récent rapport. Les spéculations au sujet de la sortie de l’iPhone 12 ont toujours été nombreuses. Certaines sources prédisaient une sortie pour la rentrée tandis que d’autres prévoyaient une sortie en octobre. Néanmoins, la majorité s’accordait pour s’attendre à une arrivée en septembre, en même temps qu’iOS 14. La nouvelle mise à jour du système d’exploitation mobile d’Apple va d’ailleurs apporter de nombreuses fonctionnalités.

Selon le site japonais Macotakara, la sortie de l’iPhone 12 est repoussée jusqu’à fin octobre. Il affirme que cette information lui provient de sources réputées dans la chaîne d’approvisionnement chinoise. De plus, l’iPhone 12 LTE ne sortirait pas en même temps que le modèle 5G. Ce dernier serait retardé jusqu’en novembre. La crise sanitaire pourrait être responsable de ce délai à cause des restrictions sur les voyages entre les États-Unis et la Chine.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle fuite est bien entendu à prendre avec des pincettes. Si la sortie de l’iPhone 12 est effectivement retardée, Apple devrait le communiquer officiellement d’ici peu.

L’iPhone 12 serait encore plus cher que l’iPhone 11

Source : Ubergizmo