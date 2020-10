iPhone 12 : comment suivre en direct la keynote d’Apple et à quelles annonces faut-il s’attendre ?

Affiche de la keynote d’Apple du 13 octobre 2020 – Crédit : Apple

Apple se prépare aujourd’hui à diffuser l’évènement le plus important de ces dernières années. En effet, l’iPhone 12 représente un tournant pour la marque à la pomme, autant par son nouveau design que par sa compatibilité 5G ou même par son prix plus abordable. Selon Business Insider, « la gamme de l’iPhone 12 d’Apple devrait être un lancement majeur qui, selon certains analystes, pourrait être une opportunité unique pour l’entreprise ». La keynote tant attendue par les aficionados d’Apple et tous les passionnés tech démarre aujourd’hui, mardi 13 octobre, à 19h, heure française.

Comment regarder en direct la keynote ?

La keynote d’aujourd’hui sera similaire aux précédentes en termes de diffusion. Vous avez ainsi plusieurs possibilités pour la suivre en direct et ainsi assister à la présentation de l’iPhone 12 :

Le site web d’Apple (l’évènement sera uniquement diffusé sur le site US)

L’application Apple Events sur l’Apple TV

La chaîne YouTube d’Apple

Rendez-vous donc ce soir à 19h, heure française, sur l’une de ces plateformes.

iPhone 12, HomePod mini, Airpods Studio

Sans aucune surprise, l’iPhone 12 est la star incontestée de l’évènement d’Apple. Nous nous attendons à ce que quatre modèles soient dévoilés : l’iPhone 12 mini (5,4’’), l’iPhone 12 (6,1’’), l’iPhone 12 Pro (6,1’’) et l’iPhone 12 Pro Max (6,7’’). De grosses améliorations au niveau de l’appareil photo, de l’autonomie et du Face ID sont à prévoir. D’ailleurs, l’iPhone 12 devrait être vendu sans écouteurs EarPods et sans adaptateur secteur.

En plus de l’iPhone 12, la communauté attend depuis le mois de février la présentation d’une nouvelle enceinte connectée. Il s’agirait de la HomePod mini et elle serait vendue à 99 $.

Enfin, Apple devrait aussi profiter de la keynote pour présenter son tout premier casque audio, l’AirPods Studio. Vendu à plus de 400 € en France, ce casque serait en concurrence directe avec les deux géants du moment, le Sony WH-1000XM4 et le Bose Headphones 700.

