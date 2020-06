iPhone 12, de nouvelles fuites d’images semblent confirmer son design

Crédit : u/blastolodz – Reddit

L’arrivée de l’iPhone 12 sur le marché devrait marquer un changement important chez Apple au niveau du design. En effet, son apparence devrait être très différente de celle de l’iPhone 11 et des précédents modèles. La firme de Cupertino n’a pas encore donné d’indices sur ce à quoi s’attendre, mais cela n’empêche pas les spéculations de se multiplier. Tandis que certaines ont une origine douteuse, d’autres semblent bien plus crédibles puisqu’elles viennent de sources réputées.

Les détails de ces photos corroborent ceux des précédentes fuites de l’iPhone 12

Ce mois-ci, nous vous avons déjà présenté deux fuites différentes à propos du design de l’iPhone 12. La première nous venait d’un revendeur officiel néo-zélandais qui avait partagé en images des moules de l’appareil. Ensuite, un blogueur connu dans le milieu a publié une photo révélant l’apparence et les trois tailles des quatre futurs modèles de l’iPhone 12.

Cette fois-ci, la nouvelle fuite vient directement de Reddit. L’utilisateur « u/blastolodz » a partagé deux photos des trois tailles de l’iPhone 12. La première dévoile trois coques transparentes en plastique souple. Trois maquettes du prochain flagship d’Apple sont révélées sur la deuxième photo. L’utilisateur affirme travailler dans une boutique de réparation de smartphones. Un grossiste chinois lui aurait fait parvenir ces photos par e-mail en précisant les trois différentes tailles et le prix de chaque produit.

Les tailles précisées par le grossiste concordent avec les fuites les plus récentes : 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces. De plus, les maquettes d’iPhone 12 factices correspondent à ce qui est attendu de la part d’Apple. En effet, les bords semblent plats et les modules photos comportent chacun trois capteurs principaux. Toutes les informations de cette fuite portent à croire qu’elle confirme celles des précédentes, à l’exception d’un détail. Où est le modèle de couleur bleue Navy annoncée par le leaker Max Weinbach en janvier ?

Enfin, nous ne pouvons confirmer la véracité d’aucune de ces nombreuses fuites. Seule la présentation officielle de l’iPhone 12 le pourra. Elle est attendue pour septembre, mais Apple n’a encore rien annoncé.

